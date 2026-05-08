Stars Anna-Maria Ferchichi und Bushido äußern Kritik über einen Kollegen

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 14:00 Uhr

Anna-Maria Ferchichi und Bushido äußern Kritik über einen Kollegen.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido äußern Kritik an Pietro Lombardi.

Das Paar hat in seinem Podcast ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi‘ deutliche Worte für den Sänger gefunden. Vor allem dessen öffentliches Verhalten gegenüber seinen Ex-Partnerinnen stößt bei dem Ehepaar auf scharfe Kritik. Auslöser der Diskussion waren jüngste Aussagen des ehemaligen ‚Deutschland sucht den Superstar‘-Gewinners über seine Ex-Frau. Lombardi hatte erklärt, dass sie sich ihr Haus nur leisten könne, weil er sie überhaupt erst bekannt gemacht habe. Für Bushido geht diese Aussage deutlich zu weit. Der Rapper bezeichnete die Äußerung als „anmaßend“ und stellte klar, dass er eine solche Haltung problematisch finde.

Auch Anna-Maria Ferchichi zeigte sich empört. Sie beschrieb das Auftreten des Sängers als „unterste Schublade“. Besonders kritisch sieht sie dabei das Zusammenspiel von Pietro Lombardi und Comedian Oliver Pocher, die in der Vergangenheit wiederholt öffentlich über ihre Ex-Partnerinnen gesprochen hatten. Anna-Maria erklärte dazu: „Bei den beiden habe ich das Gefühl, weil die so krass enttäuscht und verletzt worden sind von ihren Ex-Partnerinnen, dass da so eine Gehässigkeit Frauen gegenüber entsteht.“ Ihrer Ansicht nach würden persönliche Enttäuschungen zunehmend in öffentliche Spitzen und abwertende Kommentare umschlagen.

Auch darüber, dass Lombardi und Pocher sich zuletzt über die Einschaltquoten von ‚DSDS‘ lustig gemacht hatten, konnte Bushido nur den Kopf schütteln. Schließlich verdanke Pietro Lombardi der Castingshow überhaupt erst seinen Karrierebeginn. „DSDS hat ihn erst dazu gemacht“, betonte Bushido im Podcast. Anschließend legte er noch einmal nach: „Er redet darüber, dass er seine Ex-Frau zu etwas gemacht hat … Brudi, ohne DSDS gäbe es dich gar nicht.“ Zum Ende der Diskussion wurde der Musiker noch deutlicher. Sein abschließendes Urteil über Lombardi fiel vernichtend aus: „Pietro ist einfach eine arme Wurst.“