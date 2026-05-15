Stars Harte Worte: Das sagt Bushido über Heidi Klum

Rapper Bushido at Bundestag June 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 14:00 Uhr

Bushido lästert in einem RTL-Interview über Heidi Klum und ihren Auftritt bei der Met Gala.

Bushido hat mit deutlichen Aussagen über Heidi Klum für Aufsehen gesorgt.

In einem Interview mit RTL äußerte sich der Rapper überraschend kritisch über den Auftritt der 52-Jährigen bei der diesjährigen Met Gala in New York. Dabei fand Bushido ungewöhnlich klare Worte. Besonders Heidis Auftreten auf dem roten Teppich scheint dem Musiker missfallen zu haben. Laut RTL bezeichnete er die Moderatorin von ‚Germany’s Next Topmodel‘ als „voll unsympathisch“. Damit dürfte Bushido einige Diskussionen in den sozialen Netzwerken ausgelöst haben. Weiter erklärte er über den Met-Gala-Auftritt: „Heidi Klum nervt mich sowieso extrem und diese ganze Kostümverkleidung nervt voll. Ich hab damit nichts am Hut.“

Der Rapper, der inzwischen mit seiner Familie in Dubai lebt, ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch in Podcasts und Interviews äußert sich Bushido regelmäßig über Prominente und gesellschaftliche Themen. Seine Aussagen über Heidi Klum kamen deshalb für viele Fans zwar überraschend, passen aber zu seinem direkten Stil. Heidi Klum selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Kommentaren geäußert. Die Moderatorin steht aktuell ohnehin stark im Fokus der Öffentlichkeit. Neben der laufenden Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘ sorgte sie zuletzt auch mit ihren glamourösen Auftritten bei internationalen Events für Schlagzeilen.

Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi schien ihren Gatten im Laufe des RTL-Interviews etwas in Zaum halten zu wollen, musste jedoch zugeben, dass auch sie kein besonders großer Fan der Met Gala sei. Sie erklärte: „Gucke ich nie, so weit interessiert Mode mich nicht, ich kaufe meine Klamotten bei Zara. Jetzt hatten gefühlt alle das gleiche Kleid an. Alle hatten diese Korsagen an, die obenrum so frei waren. Das muss man mögen.“