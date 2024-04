Wer zieht in den Busch? Dschungelcamp-Allstars 2024: Alle Gerüchte um die neue „IBES“-Staffel Stehen die ersten Kandidaten für die Dschungelcamp-Allstars-Staffel bereits fest? Wer wagt sich ein zweites Mal in den Busch? Zur Verfügung steht ein „Who is Who“ des Trash-TV.