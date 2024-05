Frühlingshaftes Nageldesign Butter Yellow Nails: Auf diesen Beauty-Trend schwört Selena Gomez 2024

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez setzt auf neuen Trend. (the/spot)

SpotOn News | 09.05.2024, 14:45 Uhr

Ein Nageldesign, das an blühende Blumenwiesen und zitronig schmeckende Dessert erinnert: Promis wie Selena Gomez schwören in diesem Frühling auf den Beauty-Trend Butter Yellow Nails.

Die Sonne kitzelt sanft auf der Haut und es fühlt sich langsam so an, als wäre der Frühling endlich da. Auf den Wiesen blühen die Blumen in zarten Pastelltönen: Passend dazu lässt dieser aktuelle Beauty-Trend die Nägel in butterweichem Gelb erstrahlen. Die Farbe steht für Glück und Optimismus und erinnert an ein erfrischendes Sommer-Dessert mit Zitronen-Geschmack.

Video News

Auch unter den Promis hat die zarte Nagelfarbe bereits die eine oder andere Anhängerin gefunden: Unter anderem liebt es Selena Gomez (31) laut Promi-Nageldesigner Tom Bachnik ihre Outfits mit Butter Yellow Nails aufzupeppen. Hier sind drei Möglichkeiten, die zarte Pastellfarbe ins eigene Nageldesign zu integrieren:

Pastellfarbene Butter Yellow Nails

Besonders gut zur Geltung kommt die Farbe Buttergelb, wenn sie sich auf dem kompletten Fingernagel entfalten darf. Auf dieses butterweiche Nageldesign schwört auch Tom Bachnik bei der Maniküre für Selena Gomez. Seiner Meinung nach herrscht bei den Butter Yellow Nails absoluter "Trend-Alarm".

Buttergelbe French Tips

Der French-Manicure-Look ist ein Klassiker unter den Nageldesigns: Wer die Nagelspitzen in buttergelbes Pastell taucht, setzt den Beauty-Trend mit Stilbewusstsein um. Das zarte Gelb setzt dabei einen frischen Akzent – perfekt sowohl für den Alltag als auch besondere Anlässe!

Butter Yellow Negative Space Nails

Beim Trend Negative Space Nails werden nur einzelne Bereiche des Fingernagels mit Farbe bedeckt, alles andere bleibt dank Klarlack ein "negativer Space". Übersetzt für den Butter-Yellow-Nails-Trend heißt das, dass nur einzelne Bereiche mit buttergelbem Nagellack lackiert werden, während der Rest des Nagels freigelassen wird, sodass ein kreatives Muster entsteht. Dieses innovative Nageldesign fängt nicht nur die Leichtigkeit des Frühlings ein, sondern verleiht den Nägeln zudem auch eine einzigartige und moderne Ästhetik.