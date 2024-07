So dankbar ist sie für die Beziehung Selena Gomez: Süße Liebeserklärung an ihren Partner Benny Blanco

Selena Gomez und Benny Blanco sind seit Dezember 2023 offiziell ein Liebespaar. (noe/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 16:34 Uhr

Sängerin Selena Gomez ist seit Ende des letzten Jahres wieder glücklich vergeben. Wie sehr sie ihren neuen Partner Benny Blanco an ihrer Seite schätzt, offenbarte sie nun in einem neuen Instagram-Post.

Sängerin Selena Gomez (32) zeigt sich kurz nach ihrem 32. Geburtstag so verliebt und glücklich wie selten zuvor. Auf ihrem Instagram-Profil postete die Sängerin am Donnerstag (25. Juli) ein Bilder-Karussell mit mehreren Schnappschüssen, die sie mit ihrem Partner Benny Blanco (36) zeigen. Dazu hinterließ sie den Kommentar: "Danke, dass du heute und jeden Tag dein Leben mit mir teilst."

Die Fotos zeigen das Paar in intimen Momenten, in denen sie entweder eng aneinander gekuschelt oder in liebevollen Posen abgelichtet wurden. Bereits am Montag hatte Gomez anlässlich ihres Geburtstags am 22. Juli einen Post auf Instagram veröffentlicht, in dem deutlich wird, wie glücklich die Sängerin derzeit in ihrer neuen Beziehung zu sein scheint. Unter anderem postete sie zwei Selfies, auf denen sie eine Kette mit dem Buchstaben B als Anhänger trägt.

"Früher war ich der Teddy in deinem Musikvideo"

Benny Blanco veröffentlichte zum Geburtstag seiner Liebsten ebenfalls einen süßen Instagram-Post. Das erste Bild zeigt ihn selbst in einem weißen Teddybären-Kostüm, während Gomez in seinen Armen liegt. Auf dem zweiten Bild ist die Sängerin mit einem weißen Plüsch-Teddybären abgebildet. Zu den beiden Fotos schrieb Blanco: "Früher habe ich den Teddybären in deinem Musikvideo gespielt und jetzt kann ich dein Teddybär im echten Leben sein… Alles Gute zum Geburtstag! Ich liebe dich!" Bei seinem Post spielte Blanco auf das Musikvideo zu Selena Gomez' Song "I Can't Get Enough" an, das aus dem Jahr 2019 stammt.

Im Dezember 2023 machten Selena Gomez und Benny Blanco ihre Beziehung offiziell. Nach monatelangen Spekulationen seitens der Fans kommentierte Gomez unter ein Foto, das auf einem Fan-Account geteilt worden war: "Er ist mein absolutes Ein und Alles in meinem Herzen." Kurz darauf postete sie damals ein gemeinsames Selfie mit Blanco in ihrer Instagram-Story, womit die Gerüchte ein Ende fanden.

Seitdem hat die "Only Murders in the Building"-Schauspielerin bereits einige Posts veröffentlicht, die sie mit ihrem neuen Partner zeigen. In einem Interview mit Howard Stern (70) sprach Blanco im Mai über seine Beziehung zu Gomez und stellte dabei auch eine gemeinsame Familienplanung und eine mögliche Verlobung in Aussicht.

Bevor Selena Gomez ihre Beziehung mit dem Musikproduzenten öffentlich machte, war sie fünf Jahre lang Single. Davor war der ehemalige Disney-Star acht Jahre lang in einer On-off-Beziehung mit Justin Bieber (30). 2018 trennte sich das einstige Traumpaar endgültig – nur fünf Monate später heiratete Bieber seine neue Partnerin Hailey Bieber (27).