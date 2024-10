Party zum 75. Geburtstag Caitlyn Jenner: Seltenes Foto mit Ex-Stieftochter Kim Kardashian

Kim Kardashian (li.) war beim 75. Geburtstag von Caitlyn Jenner. (eyn/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 16:46 Uhr

Caitlyn Jenners Verhältnis zu ihrer berühmten Familie ist seit ihrer Transition teilweise angespannt. Zum 75. Geburtstag gab es jedoch eine Party, bei der auch Ex-Stieftochter Kim Kardashian anwesend war.

Caitlyn Jenner hat ihren 75. Geburtstag im Beisein einiger Familienmitglieder gefeiert. Auf ihrem Instagram-Account teilte die TV-Persönlichkeit ein Foto, auf dem sie unter anderem mit ihrem Sohn Brody Jenner (41) und Ex-Stieftochter Kim Kardashian (44) zu sehen ist sowie ein seltenes Selfie nur mit der Unternehmerin. Von anderen Familienmitgliedern aus dem Kardashian-Jenner-Clan war auf den Schnappschüssen nichts zu entdecken.

"Das Geburtstagsessen gestern Abend in Malibu war so besonders. […] Familie ist alles! So viele Kinder und so viele Enkelkinder, alle an einem Ort, zur gleichen Zeit. Ihr alle habt meinen Geburtstagsabend zu etwas ganz Besonderem gemacht", schrieb Caitlyn dazu. Kim Kardashian teilte das gemeinsame Foto ebenfalls auf ihrem Account. "Alles Gute zum 75. Ich liebe dich", titelte sie.

Schwieriges Verhältnis zur Familie

Caitlyn Jenner hat sechs Kinder: Burt Jenner (46) und Cassandra Marino (44) mit Ex-Frau Chrystie Scott, Brandon Jenner (43) und Brody mit Ex-Frau Linda Thompson sowie Kendall Jenner (28) und Kylie Jenner (27) die sie mit ihrer dritten Ex-Frau Kris Jenner (68) teilt. Während dieser Ehe kümmerte sie sich auch um deren Kinder Kourtney (45), Khloé (40), Kim und Rob Kardashian (37), die Kris Jenner mit ihrem verstorbenen Ex-Mann Robert Kardashian Sr. (1944-2003) hat.

Die letzte Ehe hielt bis 2013. Zwei Jahre später machte die als Bruce Jenner geborene Caitlyn öffentlich, dass sie sich als Frau fühle und sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen werde. Ihr Nachwuchs habe diesen Schritt vollumfänglich akzeptiert, betonte die Olympionikin stets.

Im 20/20-Interview mit Diane Sawyer (78) lenkte sie 2017 allerdings ein, zu einigen ihrer Kinder inzwischen ein schwierigeres Verhältnis zu haben. "Einigen stehe ich nach wie vor sehr nahe. Ein paar von ihnen… Ich bin ein wenig distanzierter. Ich muss zugeben, dass ich hier sitze und mich frage: 'Liegt das an meiner Transition? Oder liegt es daran, dass ihr Leben so beschäftigt ist, dass sie nicht ständig anrufen?'", sagte Jenner damals.