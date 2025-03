Stars Kim Kardashian hat eine Absage von OJ Simpsons Nachlassverwaltern erhalten

Kim Kardashian - 2024 Kering For Women Dinner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2025, 09:00 Uhr

Die 44-Jährige wollte die Bibel ihres Vaters für 15.000 Dollar kaufen, ihr Angebot wurde jedoch abgelehnt.

Kim Kardashian wollte die alte Bibel ihres Vaters Robert Kardashian für 15.000 Dollar kaufen, OJ Simpsons Nachlassverwalter lehnten das Angebot jedoch ab.

Die 44-jährige Reality-Queen bot umgerechnet fast 14.000 Euro für das Stück, das ihrem verstorbenen Vater gehört hatte. Damit wollte Kim verhindern, dass die Bibel in einem Auktionshaus endet. Simpsons Nachlassverwalter entschlossen sich jedoch dazu Kardashians Buch, in dem eine handgeschriebene Notiz des Anwalts an Simpson zu finden war, offiziell zu versteigern. Das Anfangsgebot liegt derzeit bei 9.800 Dollar. Malcolm LaVergne, der Hauptverwalter des Simpson-Erbes, erklärte in einem Statement gegenüber ‚PEOPLE‘: „Wegen der Summe hatte ich keine Wahl, denn warum würde 15.000 Dollar in Nachlassgeld ausgeben – warum würde ich 15.000 Dollar in Anwaltskosten ausgeben, nur um für 15.000 Dollar an Kim zu verkaufen? Dabei kommt kein Gewinn heraus. Das ist ein schlechtes Geschäftsmodell. Wenn Kim 150.000 Dollar geboten hätte, dann wären wir vor Gericht und würden das Ganze außerhalb der Auktion bestätigen lassen.“

Robert Kardashians Notiz ist auf den 18. Juni 1994 datiert, einen Tag nachdem Simpson wegen des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman verhaftet worden war. Die Nachricht lautet: „OJ, dieses Buch wird helfen. Gott liebt dich und wird mit seinen Worten zu dir sprechen. Lies dieses Buch jeden Tag. Gott hat einen genauen Plan für dein Leben. Du bist sein Kind und er wird dich wieder benutzen. Ich liebe dich und Gott liebt dich.“