Stars Kim Kardashian bekam „Ersparnisse“ ihrer Schwester geschenkt

Kim Kardashian - 2024 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2025, 14:00 Uhr

Khloé Kardashian schenkte Kim Kardashian nach ihrer Trennung von Damon Thomas ihre „Ersparnisse“.

Die 44-jährige Schönheit hat verraten, dass sie im Alter von 21 Jahren nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann in einer verzweifelten finanziellen Situation war – aber Khloé war zur Stelle, um ihrer Schwester zu helfen.

In der aktuellen Folge von ‚The Kardashians‘ teilte Kim mit: „Als Khloé vielleicht vier oder fünf Jahre alt war, bekam sie dieses Sparschwein in Form einer Coca-Cola-Flasche. Wir haben so viel Geld hineingesteckt.“ Als sich Kim dann zum ersten Mal scheiden ließ, zog sie aus und hatte kein Geld. Ihre Schwester, die damals 17 Jahre alt war, erinnerte sich aber zum Glück an das alte Sparschwein: „Ich war etwa 21 und sie gab mir ihre Colaflasche. Wir waren die ganze Nacht wach und haben es gezählt und es waren 6.000 Dollar und es reichte für mich, um eine Anzahlung für meine Wohnung zu bekommen. Sie gab mir ihre Ersparnisse im Alter von 21 Jahren.“

Die 40-jährige Khloé erinnert sich noch gut daran, wie sie Kim nach ihrer Trennung unterstützt hat. Der Reality-TV-Star teilte mit: „Sie weinte in meinem Zimmer und ich dachte nur: ‚Ich habe das, also nehmen wir das, was hier drin ist, und gehen zur Bank, um es einzuzahlen. Lass uns dieses Geld für deine Scheidung verwenden.“ Khloé habe ihrer Schwester alles gegeben, was ich hatte, um ihr zu helfen.