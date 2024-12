"Warum hat es nicht geklappt?" Cameron Diaz spricht über Paartherapie mit Ehemann Benji Madden

Cameron Diaz hat erst spät den Mann fürs Leben gefunden und kämpft für ihre Liebe. (rho/spot)

SpotOn News | 12.12.2024, 23:35 Uhr

Das Geheimnis ihrer mittlerweile fast zehnjährigen Ehe mit Good-Charlotte-Gitarrist Benji Madden? Die gemeinsamen Therapiestunden. Cameron Diaz erläutert, was dem Paar hilft.

Viele Ehepaare tun es, aber wenige sprechen darüber. Die "Drei Engel für Charlie"-Schauspielerin Cameron Diaz (52) hat in einem offenen Gespräch mit ihrem Schwager verraten, welche Rolle eine Therapeutin in ihrer Ehe mit Good-Charlotte-Rockmusiker Benji Madden (45) spielt.

"Therapie ist eine große Sache in unserer Familie, Gott sei Dank", sagte Diaz in der aktuellen Folge des "Artist Friendly"-Podcasts von Joel Madden, dem Zwillingsbruder und Bandkollegen ihres Gatten. Mit ihm hat sie ungeniert darüber geredet, wie die Sitzungen ihre Beziehung stärken. "Es ist das, worauf wir angewiesen sind, also hat man die Verpflichtung, daran zu arbeiten."

Mit dem Gitarristen zieht die Schauspielerin die gemeinsame Tochter Raddix (4) und den Sohn Cardinal (8 Monate) groß. Sie erklärte, dass die Therapie dabei helfe, nicht "immer und immer wieder das Gleiche zu tun", weil sie heute über ihre Probleme sprechen. "Warum hat es nicht geklappt? Wie kann ich es wieder zum Laufen bringen? Was ist mein Part? Was ist die Aufgabe der anderen Person?", ging die US-Amerikanerin sogar weiter ins Detail. "Wir sollten uns unserer selbst bewusst sein und den nächsten Versuch etwas besser vorbereitet angehen, um hoffentlich mit einem anderen Ergebnis herauszukommen."

Video News

Leicht sei es trotzdem nicht immer, aber: "Selbst wenn man wütend aufeinander ist, sich nicht sehen will und die Nase voll voneinander hat, ist man immer noch zu 100 Prozent für die Ehe und die Partnerschaft und die Dinge in der Familie da. Wenn es nicht 100 Prozent sind, funktioniert es einfach nicht."

Mit Arbeitsteilung zum Eheglück

Außerdem unterstützt sich das Paar auch beruflich. Ein Jahrzehnt hatte sich Cameron Diaz von der Schauspielerei zurückgezogen. Bald ist sie zurück auf der Bildfläche in "Back in Action" (ab 17. Januar auf Netflix). Für die Rückkehr ins Rampenlicht hat ihr Ehemann ihr zu Hause den Rücken freigehalten. "Mein Mann ist einfach der Beste", sagte sie während des Fortune's Most Powerful Women Summit im Oktober. "Er sagte: 'Du hast uns unterstützt und die Familie aufgebaut. […] Es ist an der Zeit, dass wir dich unterstützen und Mama aufsteigen und ihr Ding machen lassen.'"