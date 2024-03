Überraschender Instagram-Post Cameron Diaz und Benji Madden sind zum zweiten Mal Eltern geworden

Cameron Diaz und Benji Madden sind seit 2015 verheiratet. (jom/spot)

SpotOn News | 23.03.2024, 09:51 Uhr

Cameron Diaz und Benji Madden haben ihre Fans mit einer Nachricht überrascht: Die beiden sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Bei Instagram haben sie auch den Namen ihres Sohnes verraten.

Cameron Diaz (51) und Ehemann Benji Madden (45) haben in einem gemeinsamen Instagram-Post überraschend bekannt gegeben, dass sie wieder Eltern geworden sind. "Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Kardinal Madden bekannt zu geben", schrieben sie in einem gemeinsamen Statement. "Er ist großartig und wir sind alle so glücklich, dass er da ist!"

Fans müssen auf Babyfoto verzichten

In seinem Posting veröffentlichte das Paar lediglich ein buntes Bild und erklärte, warum es kein Babyfoto veröffentlichen wird: "Für die Sicherheit und die Privatsphäre der Kinder werden wir keine Bilder posten- aber er ist wirklich süß. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar. Senden viel Liebe von unserer Familie zu eurer."

Cameron Diaz und Good-Charlotte-Gitarrist Benji Madden sind seit 2015 verheiratet und halten ihr Privatleben so gut sie können von der Öffentlichkeit fern. 2019 erblickte ihre Tochter Raddix Chloe Wildflower Madden das Licht der Welt. Anfang Januar 2020 verkündete Cameron Diaz pünktlich zum Jahreswechsel die Geburt ihrer Tochter in einem Instagram-Post: "Frohes neues Jahr von den Maddens. Wir sind so glücklich, gesegnet und dankbar, dass wir das Jahr damit starten dürfen, die Geburt unserer Tochter Raddix Madden zu verkünden." Diaz stellte bereits in diesem Post klar, dass sie künftig keine Bilder von ihrer Tochter veröffentlichen werden, um deren Privatsphäre zu schützen. Raddix soll Medienberichten zufolge per Leihmutter zur Welt gekommen sein, eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht.

Diaz hängte für ihre Familie nach der Geburt der Tochter zunächst ihre Schauspielkarriere an den Nagel. Sie widmete sich voll und ganz ihrer Familie, fand aber auch die Zeit, mehrere Bücher zu veröffentlichen. Diaz stand kürzlich neben Jamie Foxx (56) für den Netflix-Film "Back in Action" auch wieder vor der Kamera. Es ist ihr erster Film nach ihrem Rücktritt von der Schauspielerei im Jahr 2018. Ihre bisher letzte Rolle übernahm sie im Musicalfilm "Annie" aus dem Jahr 2014.