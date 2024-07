Film ‚Shrek 5‘ kommt 2026 in die Kinos

Bang Showbiz | 10.07.2024, 12:00 Uhr

Der neue Film wird in zwei Jahren veröffentlicht.

‚Shrek 5‘ wird in zwei Jahren veröffentlicht.

Mike Myers, Cameron Diaz und Eddie Murphy werden ihre Rollen für den nächsten Teil der Filmreihe erneut aufnehmen, dies wurde jetzt von DreamWorks Animation bestätigt.

Der neue Film soll am 1. Juli 2026 in den Kinos erscheinen, 16 Jahre nach der Veröffentlichung des vierten Teils ‚Für immer Shrek‘. Das Filmstudio bestätigte die Neuigkeiten auf X und verkündete: „Nicht zu weit, weit weg … @Shrek 5 wird am 1. Juli 2026 mit Mike Myers, Eddie Murphy und Cameron Diaz in die Kinos kommen.“ Walt Dohrn, der zuvor am zweiten und dritten Film gearbeitet hatte und Head of Story am vierten war, wird das Projekt inszenieren, wobei Brad Ableson als Co-Regisseur fungiert. Gina Shay kehrt zurück, um gemeinsam mit Illumination-CEO Chris Meledandri zu produzieren. Die Bestätigung kommt einen Monat, nachdem Eddie bestätigte, dass die Arbeit an dem Film gestartet hat und dass seine Figur Donkey einen Spin-off-Film bekommen wird. Murphy verriet gegenüber ‚Collider‘: „Wir haben vor vier oder fünf Monaten mit ‚Shrek‘ angefangen. Ich habe den ersten Akt gedreht und wir werden es dieses Jahr machen. Wir werden es fertigstellen.“ Der Gründer von Illumination, Chris Meledandri, hatte im vergangenen Jahr erstmals über den Film gesprochen und gab zu, dass er hoffte, die Originalbesetzung wieder zusammenbringen zu können.