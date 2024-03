Musik Camila Cabello: ‚I Luv It‘ wird mit ‚I Love it‘ von Charli XCX verglichen

Camila Cabello - Vanity Fair Oscars Party 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2024, 16:00 Uhr

Die Musikerin findet, dass es „ein großes Kompliment" sei, dass ihr Song mit dem Hit des Stars verglichen wird.

Camila Cabello findet, dass es „ein großes Kompliment“ sei, dass ihr Song ‚I Luv It‘ mit ‚I Love it‘ von Charli XCX verglichen wird.

Die Fans haben bisher zwar nur einen Ausschnitt der neuen Single der ‚Havana‘-Hitmacherin gehört, wobei aber einige sagten, dass das Lied wie Charlis Hit von 2012 in Kollaboration mit Icona Pop klinge.

Die frühere Fifth Harmony-Künstlerin Cabello besteht darauf, dass sie und die 31-jährige Charli gute Freundinnen seien, weshalb es niemals einen Streit zwischen ihnen geben würde. In einem Interview gegenüber dem ‚PAPER‘-Magazin lachte Camila: „Ich liebe Charli und ich liebe Charlis Musik, deshalb denke ich, dass es ein großes Kompliment ist, uns zu vergleichen.“ An anderer Stelle sprach Cabello über ihr kommendes viertes Studioalbum, das in diesem Sommer erscheinen wird. Die Sängerin verriet: „Nach sechs Monaten [nach Aufnahmebeginn] haben wir ein paar Songs gehabt und [mir wurde klar]: ‚Oh, das ist ein Charakter.‘ Es wurde eine Person, die ich ansprach, nämlich ich selbst, aber es ist definitiv eine hyper-femme Version von mir. [Ich begann mich zu fragen:] ‚Welche Farbpaletten gibt es in der Welt, in der dieser Charakter lebt? Wie sehen ihre Haare aus?'“ Cabellos ‚Familia‘-Nachfolger von 2022 ist vom Rap beeinflusst worden, wobei Jasper Harris, der für seine Arbeit mit Tate McCrae, Jack Harlow und Baby Keem bekannt ist, mit Camila an der Platte arbeitete.