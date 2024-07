Musik Charli XCX über ihr neues ‚Brat‘-Album

Charli XCX - Roskilde Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2024, 14:00 Uhr

Charli XCX sprach darüber, dass nur wenige Menschen Dance-Musik so wie sie machen können.

Die ‚360‘-Künstlerin erklärte, dass ihr das Genre liege und es keinen anderen Musikstil gebe, in dem ihr neues Album ‚Brat‘ verwurzelt sein könnte.

Die Musikerin verriet in einem Interview gegenüber ‚Resident Advisor‘: „Ich musste diese Platte machen und sie in [Dance-Musik] verwurzeln, da sie mir so sehr am Herzen liegt. Es gibt nicht viele Leute in meiner Position, die das so machen können wie ich.“ Die 31-jährige Prominente betonte zudem, dass jeder, der sie als „zu Pop“ für elektronische Musik bezeichnet, „recherchieren“ sollte. Charli fügte gegenüber der Publikation hinzu: „Oh, ich bin mir sicher, dass viele von ihnen das hier lesen – hallo! Ich würde sagen, wenn Sie denken, dass ich nichts für Ihre Welt sein sollte, dann recherchieren Sie es verdammt noch mal. Lesen Sie einfach. Und außerdem – das stört mich nicht wirklich. Man kann es nie allen recht machen und warum sollte ich das wollen? Dafür bin ich nicht hier.“ Der Star erklärte vor kurzem, dass sie sich nicht vorstellen könne, „für immer Musik zu machen“. Die ‚Girl, so confusing‘-Hitmacherin erzählte zuvor, dass sie „ihre kreativen Muskeln auf anderen Gebieten spielen lassen“ möchte.