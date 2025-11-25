Stars Capital Bras Doku-Projekt: Neue Streaminggespräche

Netflix logo - Avalon -World News BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 14:00 Uhr

Capital Bra sorgt wieder für Wirbel: Seine geplante Doku beschäftigt derzeit nicht nur die Fans, sondern auch die Streamingwelt.

Laut seinem Manager Drilon laufen aktuell Gespräche mit Netflix und Amazon Prime – man versucht also erneut, das Projekt bei einem großen Player unterzubringen. Ganz neu ist diese Idee allerdings nicht. Schon früher stand Capital Brau (31) mit Netflix in Kontakt, doch wie Journalist Peter Rossberg nun verriet, zerplatzten die Pläne damals wohl an zu hohen finanziellen Vorstellungen des Rappers.

Inhaltlich verspricht die Dokumentation einiges: Sie soll nicht nur Capitals Karriere, sondern auch private Facetten zeigen – untermalt mit Aufnahmen von Konzerten und persönlichen Gesprächen. Der erste Trailer mit dem Titel ‚Der Weg ins Licht‘, den der Rapper bereits auf Social Media geteilt hat, hat die Erwartungen der Fans ordentlich angeheizt. Kein Wunder, dass viele direkt Parallelen zur vielgelobten Haftbefehl-Doku ziehen, die dem Offenbacher Rapper eine ganz neue Aufmerksamkeit verschafft hat. Entsprechend gespannt wartet man darauf, ob der Rapper einen ähnlich großen Streamingpartner für sich gewinnen kann.

Schon vor einigen Wochen hatte Capital Bra angekündigt, dass die Dreharbeiten längst laufen. In einer persönlichen Videobotschaft bedankte er sich bei seiner Community für die jahrelange Treue und versprach eine „krasse“ Doku, in der noch intensiv gedreht werde. Der Release ist für kommendes Jahr angepeilt.