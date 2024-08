Comeback aus den 2000ern Caprihosen: Das Fashion-Piece feiert sein Mode-Comeback

Caprihosen betonen die Beine besonders gut. (paf/spot)

SpotOn News | 18.08.2024, 09:51 Uhr

Caprihosen kehren nach ihrer Hochzeit in den 2000ern wieder in die Trends zurück. Wie man das einst so umstrittene Fashion-Piece heute stylt.

Carrie Bradshaw machte sie in "Sex and the City" populär, jetzt sind sie zurück: Wer dachte, Caprihosen gehören seit dem Ende der 2000er der Vergangenheit an, liegt falsch. Die Hosen in 3/4- bis 7/8-Länge feiern gerade ihr Mode-Comeback. Der heiß diskutierte Trend wird mit dem richtigen Styling heute zum echten Blickfang.

So simpel darf es sein

Es kann so einfach sein: Lifestyle-Influencerin Sofia Boman kreiert aus wenigen Teilen ein trendiges Outfit in schwarz-weiß. Im Mittelpunkt steht die weite Caprihose in Faltenoptik.

Zu der lässigen Hose in Weiß mit Gummizug am Saum trägt sie eine ebenso lockere Bluse. Das transparente Oberteil in Schwarz mit Fleckenmuster ist luftdurchlässig und eignet sich perfekt für heiße Sommertage. Zusammen mit der ovalen Sonnenbrille und schwarzen Flipflops wird es zu einem sommerlichen Look für ein Coffee-Date. Essentials wie Portemonnaie und Lippenstift finden in der kirschroten Tasche Platz.

Im Business Chic unterwegs

Steht ein Business-Lunch auf der Tagesplanung, ist in der Outfit-Frage das Ensemble von Influencerin und Model Claire Rose eine gute Inspiration.

Der All-in-black-Look wirkt hochwertig und professionell. Die enge Caprihose mit ihren dezenten Beinschlitzen und die Slingback-Pumps strecken das Bein optisch. Die Hose kombiniert die Unternehmerin zu einem schlichten Pullover. Über diesem trägt sie eine breite Statement-Halskette in Silber. Mehr als eine kleine Handtasche und eine Sonnenbrille braucht es nicht als weitere Accessoires.

Für kühlere Temperaturen

Fashion-Influencerin Ana Saber ist dem Trend ebenfalls verfallen. Der Star ihres Outfits ist zweifelsohne die locker geschnittene Caprihose mit einem olivgrünen und schwarzen Karomuster.

Dazu setzt sie auch eine schwarze Lederjacke im Bomberjacken-Stil. Schwarze Stiefel mit hohem Schaft verdecken die Beine fast gänzlich, nur ein Hauch von Haut ist zu sehen. Die weiße Baguette-Bag sorgt für das gewisse Etwas.