Film Anthony Mackie: ‚Avengers: Doomsday‘ hat das ‚alte Marvel-Gefühl‘

Anthony Mackie - Rome Photocall - Marvel Studios - Captain America Brave New World - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler plaudert über den mit Spannung erwarteten Marvel-Blockbuster.

Anthony Mackie deutet an, dass ‚Avengers: Doomsday‘ den Zuschauern „dieses alte Marvel-Gefühl“ zurückbringen wird.

Der US-Schauspieler wird in dem kommenden Blockbuster erneut in die Rolle von Sam Wilson/Falcon schlüpfen und ist „aufgeregt“ darüber, was die Regisseure Anthony und Joe Russo für den Film geplant haben.

Im Gespräch mit ‚IGN‘ verriet er: „Wir sind schon mitten in den Vorbereitungen, alle werden langsam richtig aufgeregt, und die Band kommt wieder zusammen. Wir sollen diese Woche loslegen und dann geht es da draußen richtig los. Alle sind gespannt.“

Der 46-Jährige fügte hinzu: „Mit dem Drehbuch und den Russo-Brüdern wieder an Bord — ich glaube, das wird großartig. Ich bin wirklich gespannt, was dieses Projekt wird.“ Gleichzeitig versprach der Darsteller: „Es wird den Zuschauern dieses alte Marvel-Gefühl zurückgeben, das sie immer geliebt haben.“

Mackies Co-Star Tom Hiddleston hatte kürzlich verraten, dass er „sehr, sehr aufgeregt“ sei, wieder als Loki in dem Film dabei zu sein. Er sagte gegenüber ‚ComicBook.com‘: „Es ist wirklich bemerkenswert, dass ich überhaupt darüber sprechen kann, denn normalerweise befinde ich mich in der Situation, etwas zu wissen, aber nichts sagen zu dürfen. Es war ein außergewöhnliches Kapitel in meinem Leben, Loki zu spielen — und es ist noch nicht vorbei.“ Hiddleston hat seine Paraderolle seit 2011 mehrfach verkörpert, unter anderem in der Disney+-Serie ‚Loki‘, die von 2021 bis 2023 lief. ‚Avengers: Doomsday‘ soll im Frühling 2026 in die Kinos kommen.