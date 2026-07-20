Stars Cara Delevingne: In der Modelbranche gab es damals ‚keinen Schutz‘

Cara Delevingne - May 2024 - Met Gala - Metropolitan Museum of Art - New York - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 14:00 Uhr

Cara Delevingne: In der Modelbranche gab es damals 'keinen Schutz'.

Cara Delevingne hat erklärt, dass es während ihrer Zeit als Model „keinen Schutz“ gegeben und ein Klima sexuellen Fehlverhaltens geherrscht habe.

Die 33-jährige Schauspielerin und Model, die nach eigenen Angaben seit vier Jahren nüchtern lebt, nachdem sie mit Suchtproblemen und psychischen Erkrankungen zu kämpfen hatte, kann nachvollziehen, warum manche Menschen wenig Mitgefühl mit prominenten Persönlichkeiten haben. Schließlich hätten sie sich dieses Leben schließlich selbst ausgesucht. Sie selbst habe lange genauso über ihre eigenen Probleme gedacht. Im Gespräch mit dem Magazin ‚The Sunday Times Culture‘ sagte sie: „Oft hört man den Kommentar: ‚Komm darüber hinweg, du hast dir dieses Leben ausgesucht.‘

Aber ich habe selbst genauso gedacht. Ich hatte kein Mitleid mit mir. Ich sagte mir: ‚Reiß dich zusammen. Stell dich nicht so an. Du hast doch so viel Glück.‘ Ich hatte dieselbe Einstellung wie viele andere und konnte ihnen deshalb keinen Vorwurf machen.“

Dadurch habe sie sich selbst nicht erlaubt, Schmerz, Wut oder das Gefühl, ausgenutzt worden zu sein, zuzulassen. „Ich war zu einer schwierigen Zeit Model. Damals gab es praktisch keinen Schutz, außer durch die anderen Mädchen. Das war noch vor der MeToo-Bewegung, als dieses Klima sexuellen Fehlverhaltens älterer heterosexueller Fotografen herrschte. Deshalb macht mich das heute noch traurig, weil ich davon bis heute etwas mit mir herumtrage.“ Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin zog sich über längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurück. Rückblickend glaubt sie, dass männliche Schauspieler mit einem ähnlichen Verhalten deutlich eher durchgekommen wären als sie. Auf die Frage, warum sie so lange nicht als Schauspielerin gearbeitet habe, antwortete sie: „Mein Absturz in Drogen und Alkohol hat sicherlich nicht geholfen. Männer kommen mit so etwas oft davon, aber ich kenne kaum Schauspielerinnen, die sich so verrückt verhalten haben wie ich damals. Ich war ständig mit den Stuntleuten unterwegs und das ist nicht gut ausgegangen.“

Heute sehe sie ihren Körper mit ganz anderen Augen. „Ich hatte überall rote, verkrustete Hautstellen. Ich habe viel zu viel gemodelt und litt unter Schuppenflechte. Mein Körper hat mir damit signalisiert: ‚Ich kümmere mich jetzt selbst darum.'“ Cara, die ihrer Partnerin Minke zuschreibt, ihr geholfen zu haben, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, gab zu, dass ihr der Rückzug aus dem Rampenlicht zunächst schwergefallen sei. „Am Anfang hatte ich wirklich zu kämpfen. Wenn ich ehrlich bin, spielte mein Ego dabei eine große Rolle. Ich hatte Angst, die Menschen würden mich vergessen. Aber genau diese Zeit hat mir ermöglicht, mich um mich selbst, mein Leben und meine Beziehung zu kümmern.“