Stars Cara Delevingne bestätigt erstmals Beziehung mit Amber Heard

Cara Delevingne - Blink Twice premiere UK 2024 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 09:00 Uhr

Cara Delevingne hat erstmals bestätigt, dass sie nach der Scheidung von Amber Heard und Johnny Depp eine Liebesbeziehung mit Heard hatte.

Im ‚The Louis Theroux Podcast‘ sprach das 33-jährige Model und die Schauspielerin offen über die Gerüchte, die sie seit Jahren begleiten.

Die beiden Frauen lernten sich bei den Dreharbeiten zu dem Film ‚London Fields‘ kennen. Rückblickend erzählte Delevingne, dass Depp damals häufig am Set gewesen sei und sehr eifersüchtig gewirkt habe – obwohl zwischen ihr und Heard zu diesem Zeitpunkt noch nichts gelaufen sei.

Erst nach der Trennung von Depp habe sich ihre Beziehung zu Heard entwickelt. Auf Nachfrage von Moderator Louis Theroux stellte Delevingne klar, dass es sich dabei nicht um Spekulationen handele. „Nein, ich nehme nicht an. Ich weiß es“, sagte sie. Ihre Beziehung bezeichnete sie rückblickend als eine Zeit, in der sie und Heard „verstrickt“ gewesen seien. Gleichzeitig betonte sie, dass Heard damals auch andere Beziehungen gehabt habe.

Die Aussagen werfen ein neues Licht auf die Schlagzeilen rund um den viel beachteten Rechtsstreit zwischen Depp und Heard. Während des Prozesses hatte Depp seiner Ex-Frau unter anderem vorgeworfen, ihn mit Delevingne und dem Unternehmer Elon Musk betrogen zu haben. Heard hatte die Vorwürfe damals nicht öffentlich kommentiert. Musk bestätigte später jedoch, dass er nach dem Ende ihrer Ehe mit Heard liiert gewesen war.