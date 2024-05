Beauty & Fashion Cara Delevingne: Sie ist ein großer Calvin Klein-Fan

Bang Showbiz | 31.05.2024, 16:00 Uhr

Das Model bezeichnete das Label als eine ihrer „Bucket-List“-Marken.

Cara Delevingne bezeichnete Calvin Klein als eine ihrer „Bucket-List“-Marken.

Das 31-jährige Model wirbt in der neuen Calvin-Klein-Kampagne und hat jetzt erzählt, dass sie schon immer ein großer Fan des Labels gewesen sei.

Das in London geborene Model verriet in einem Gespräch gegenüber ‚ELLE.com‘: „Ich bin schon immer ein großer Fan von Calvin Klein gewesen. Das ist seit jeher meine Lieblingsunterwäsche. Calvin Klein war für mich definitiv eine Marke auf meiner Bucket List; ich liebe einfach ihre ikonischen Kampagnen und die zeitlosen Basics.“ Der Star fügte hinzu, dass es ihr schwerfalle, ein bestimmtes Stück der neuen Kollektion als ihren Favorit zu nennen, da sie so viele der Designs mag. Delevingne erklärte: „Es ist viel zu schwer, nur eins auszuwählen – ich liebe es, wie vielseitig alle Teile sind. Es wird jetzt heiß in London, also bin ich sehr glücklich, egal ob ich die Boxershorts und ein lockeres T-Shirt trage oder den ganzen Tag über in der eng anliegenden Baumwollunterwäsche herumhänge.“ Cara sprach zudem darüber, dass die Pride-Kampagne „This Is Love“ eine ganz besondere Bedeutung für sie habe: „Ich bin unglaublich stolz darauf, ein Teil dieser Kampagne zu sein und meine Community bei dieser großen Kampagne zu vertreten. Im aktuellen Klima ist es für die Menschen in dieser Community sowie für ihre Verbündeten echt wichtig, ihre Stimme zu erheben, lautstark zu sein und stolz zu sein.“