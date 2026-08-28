Stars Cardi B bringt für ihre Kinder große Opfer

Cardi B at 2026 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2026, 10:00 Uhr

Cardi B bringt für ihre Kinder große Opfer.

Cardi B ist bereit, für ihre Kinder persönliche Abstriche zu machen.

Die 33-jährige Rapperin hat offen darüber gesprochen, wie schwierig es für sie sein kann, Karriere und Familienleben miteinander zu vereinbaren. Um ihren Kindern ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen, müsse sie immer wieder Entscheidungen treffen, die ihr selbst nicht leichtfallen. Cardi B hat mit ihrem Ex-Partner Offset die Kinder Kulture (8), Wave (4) und Blossom (23 Monate). Außerdem hat sie mit Stefon Diggs einen kleinen Sohn. Gegenüber ‚Vogue Arabia‘ erklärte die Musikerin, sie versuche, ihre Kinder so oft wie möglich bei sich zu haben. Doch das sei nicht immer machbar. „Ich gebe mein Bestes, damit meine Kinder so viel wie möglich bei mir sind. Aber manchmal kann ich einfach nicht bei ihnen sein. Mütter müssen Opfer bringen.“

Cardi hofft, dass ihre Kinder eines Tages verstehen werden, warum sie so häufig auf gemeinsame Zeit verzichten musste. Um ihre Karriere voranzutreiben, sei sie schließlich nicht ständig unterwegs gewesen, um zu feiern oder ihr Privatleben auszuleben. „Auch Anwälte müssen für manche Fälle in einen anderen Bundesstaat reisen. Das kann drei Wochen oder einen Monat dauern. Und sie suchen keine Ausreden“, erklärte die Rapperin. Die Situation sei zwar traurig, doch man müsse das große Ganze betrachten. Für ihre Kinder wünsche sie sich deshalb eine klare Botschaft: „Ich hoffe, dass meine Kinder irgendwann sehen, was ich mache, und verstehen: ‚Mama hat sich den Hintern abgearbeitet.'“ Statt auszugehen, neue Beziehungen zu suchen oder Partys zu feiern, habe sie ihre Zeit und Energie in ihre Arbeit investiert. „Sie war nicht im Club, sie hatte keine Dates, sie hat nicht gefeiert. Stattdessen hat sie Opfer gebracht, damit wir besser leben können“, sagte Cardi über die Mutterrolle, die ihre Kinder eines Tages hoffentlich nachvollziehen werden.

Cardi B gehört inzwischen zu den erfolgreichsten und meistverkauften Künstlerinnen weltweit. Zuletzt veröffentlichte sie 2025 ihr zweites Studioalbum ‚Am I the Drama?‘. Der Erfolg hat ihr finanzielle Freiheit verschafft – doch nach eigener Aussage nicht automatisch mehr Zufriedenheit. Im Gespräch mit ‚CR Fashion Book‘ räumte die Rapperin ein, dass sie sich vor ihrem großen Durchbruch teilweise glücklicher gefühlt habe. „Das Positive ist, dass meine Familie alles bekommt, was sie möchte. Alles, was ich kaufen will, kann ich mir leisten. Ich muss mir nicht mehr so viele Sorgen um meine Zukunft machen.“ Der Preis des Ruhms sei jedoch hoch. „Obwohl ich glücklich bin, habe ich das Gefühl, dass ich vor zwei oder drei Jahren ein bisschen glücklicher war, als ich weniger Geld hatte“, sagte sie. Damals hätten sich deutlich weniger Menschen in ihr Leben eingemischt. „Ich hatte weniger Leute, die eine Meinung über mein Leben hatten. Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben mir gehört. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich nicht einmal mehr mein eigenes Leben besitze. Ich habe das Gefühl, die Welt besitzt mich.“