Stars Cardi B reagiert auf Fan-Kritik: ‚Dann mache ich eben gar nichts‘

Cardi B - Met Gala - May 2026 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 14:00 Uhr

Cardi B reagiert auf Fan-Kritik: 'Dann mache ich eben gar nichts!'

Cardi B lässt sich von ungeduldigen Fans offenbar nicht zu neuer Musik antreiben.

Im Gegenteil: Die Beschwerden über ihre Veröffentlichungen würden sie eher bremsen, wie die Rapperin nun deutlich machte. Die 33-Jährige sprach in einem X-Space offen über die Kritik an ihrem Veröffentlichungsrhythmus. Demnach sorgt der Druck ihrer Anhänger bei ihr nicht für zusätzliche Motivation. „Wenn ihr euch beschwert, bringt mich das nicht dazu, mich hinzusetzen“, erklärte Cardi. „Nein, es bringt mich dazu zu sagen: ‚Ich mache gar nichts. Wie wäre es damit? So bin ich nun einmal.'“ Die Musikerin stellte außerdem klar, dass sie nicht jedes ihrer Projekte mit derselben Energie und demselben Aufwand angeht. Zudem räumte sie ein, in jüngster Zeit kaum im Studio gewesen zu sein. Cardi, deren bislang letztes Album ‚Am I the Drama?‘ im September 2025 erschienen ist, sagte: „Nicht alles wird dieselbe Ästhetik haben wie die anderen Sachen. Ich weiß, dass ich nicht im Studio war. Ich habe mich gerade nicht mit all dem Zeug beschäftigt.“

Obwohl Cardi B zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit gehört, hat sie in der Vergangenheit immer wieder darüber gesprochen, dass sie ihr Leben vor dem großen Durchbruch teilweise vermisst. Finanziell könne sie sich heute zwar vieles leisten, doch der Ruhm habe auch Schattenseiten. Gegenüber dem Magazin ‚CR Fashion Book‘ erklärte die ‚Bodak Yellow‘-Interpretin, einer der größten Vorteile ihres Erfolgs sei, dass ihre Familie praktisch keine finanziellen Einschränkungen mehr kenne. Cardi hat mit ihrem früheren Partner Offset drei Kinder: Kulture, Wave und Blossom. „Ein positiver Aspekt ist, dass meine Familie alles bekommt, was sie möchte. Alles, was ich kaufen will, kann ich mir leisten. Ich muss mir nicht mehr so viele Gedanken um meine Zukunft machen“, sagte sie. Gleichzeitig gestand sie: „Obwohl ich glücklich bin, glaube ich, dass ich vor zwei oder drei Jahren ein bisschen glücklicher war, als ich weniger Geld hatte.“

Besonders vermisst die Rapperin ihre frühere Privatsphäre. Bevor sie als Musikerin berühmt wurde, arbeitete Cardi unter anderem als Stripperin und lebte weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit. Heute habe sich ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Leben grundlegend verändert. „Früher hatten weniger Menschen eine Meinung über mein Leben. Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben mir gehört. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich nicht einmal mehr mein eigenes Leben besitze. Ich habe das Gefühl, dass die Welt über mich verfügt“, sagte Cardi B.