Stars Carla Jefferys Familie startet Spendenaktion, um Beerdigung zu finanzieren

Carla Jeffery at Zombies 4: Dawn Of The Vampires premiere - Getty - July 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 18:00 Uhr

Die trauernden Angehörigen von Carla Jeffery haben eine Spendenaktion gestartet, um die Kosten für ihre Beerdigung und Bestattung zu finanzieren.

Die 33-jährige Schauspielerin, die in den ersten drei ‚ZOMBIES‘-Musicalfilmen des Disney Channel die Rolle der Bree spielte, verstarb am Dienstag (1. September). Ihre Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Nun wurde auf GoFundMe.com eine Crowdfunding-Kampagne eingerichtet, um ihrer Familie bei der Deckung der Kosten zu helfen.

In einer auf der Website veröffentlichten Erklärung eines Angehörigen namens Carl Jeffery heißt es: „Ich habe diese Spendenaktion für mein enges Familienmitglied Carla Jeffery ins Leben gerufen, während wir mit dem herzzerreißenden Verlust eines geliebten Menschen umgehen müssen.“ Dies sei eine unglaublich schmerzhafte und schwierige Zeit für die Familie, und ihr Bestes gebe, um zusammenzuhalten, zu trauern und die notwendige Unterstützung zu erhalten, um die Beerdigungs- und Bestattungsformalitäten zu bewältigen. Er fügte hinzu: „Einen Menschen zu verlieren, ist niemals leicht, und die emotionale Belastung dieses Augenblicks hat für unsere Familie zusätzlich unerwarteten finanziellen Druck mit sich gebracht.“

In der Erklärung heißt es weiter, dass die gesammelten Gelder direkt für die Beerdigungs- und Bestattungskosten verwendet werden und dazu beitragen sollen, einen Teil der Belastung in dieser Zeit der Trauer zu lindern. Die Familie ist dankbar für jeden, der etwas beisteuern kann oder die Spendenaktion teilt. „Falls ihr nicht spenden könnt, wissen wir es ebenfalls sehr zu schätzen, wenn ihr diese Spendenaktion teilt und Carla und unsere Familie in euren Gedanken behaltet. Jede Form der Unterstützung bedeutet uns in dieser schwierigen Zeit sehr viel.“

Die Schauspielerin hat einen Zwillingsbruder namens Carlon Jeffery, der ebenfalls Schauspieler ist. Bis Freitag (4. September) waren durch die Spendenaktion fast 5.000 Dollar zusammengekommen. Die Nachricht von ihrem Tod wurde in einer Erklärung bestätigt, die von der Alexanders Talent Management Family auf Jefferys Instagram-Account veröffentlichte. Darin hieß es: „Mit tiefer Trauer teilen wir den Tod unserer geliebten Carla Jeffery mit, die am 1. September 2026 im Alter von nur 33 Jahren verstorben ist.“ Es wurde darauf hingewiesen, dass Jeffery im Alter von zwölf Jahren Teil ihrer „Familie“ geworden sei und sie miterlebt hätten, wie sie zu einem Menschen heranwuchs, „dessen strahlendes Lächeln jeden Raum erhellen konnte“. Weiter hieß es: „Als Bree in Disneys erfolgreichem ‚ZOMBIES‘-Franchise teilte Carla ihre Freude, ihren Humor und ihre strahlende Persönlichkeit mit Zuschauern auf der ganzen Welt. Carla war mehr als eine Klientin; sie war Familie. Unsere Gedanken sind in dieser verheerenden Zeit bei Carlas Familie und ihren Angehörigen. Wir bitten respektvoll darum, ihre Privatsphäre zu achten, während sie diesen unvorstellbaren Verlust betrauern. Ruhe in Schönheit, Carla. Dein Licht wird niemals vergessen werden.“