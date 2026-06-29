Stars Carmen Electra: Ihr Hund hat die bessere Designer-Garderobe

Carmen Electra - AVALON - LA - June - 2026 - Scary Movie 6 premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 09:00 Uhr

Carmen Electras Hund macht der Schauspielerin in Sachen Mode ernsthafte Konkurrenz.

Die ‚Baywatch‘-Darstellerin richtete im Februar einen Instagram-Account für ihren Pudel Bambi Lion Electra ein, und seitdem erhält der Vierbeiner Outfits und Accessoires von Designermarken geschenkt.

Über ihr „Ein und Alles“ sagte die 54-jährige Carmen gegenüber ‚People‘: „Sie ist so schlau und so süß, und alle sind so großzügig. Sie schicken ihr Gucci-Outfits und Louis-Vuitton-Taschen, sodass sie mittlerweile eine bessere Garderobe hat als ich. Ich habe sie Bambi genannt, und ihr zweiter Vorname ist Lion, weil sie im Sternzeichen Löwe geboren ist. Sie heißt also Bambi Lion Electra und hat ihre eigene Instagram-Seite.“

Seit die blonde Schönheit ihren Instagram-Followern im Februar Bambi vorgestellt hat, hat Electra Videos gepostet, in denen sie die vielen Outfits der Hündin präsentiert. Die Darstellerin liebt ihren Pudel so sehr, dass sie darüber nachdenkt, sich noch weitere anzuschaffen. Sie sagte: „Es ist einfach süß, und ich werde mir schon bald einen weiteren zulegen. Ich bin total begeistert. Ich glaube also, dass ich schon bald eine ganze Pudel-Meute haben werde. Ich möchte einen in jeder Farbe. Ich liebe Pudel. Sie ist so süß. Sie bellt nicht. Sie bellt so gut wie nie. Sie schläft die ganze Nacht durch. Sie ist so ein braves Mädchen.“

Außerdem verriet Electra kürzlich, dass ‚Scary Movie‘-Regisseur Keenen Ivory Wayans sich für ihre Rolle in dem Film aus dem Jahr 2000 eingesetzt habe, obwohl Menschen in seinem Umfeld Zweifel hatten, ob sie die Rolle der Drew Decker meistern könne.