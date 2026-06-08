Film ‚Obsession‘ bricht weitere Rekorde und wird zum erfolgreichsten Film von Focus Features

Curry Barker at Obsession special screening in Los Angeles - Getty - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 11:00 Uhr

'Obsession' bricht weitere Rekorde und wird zum erfolgreichsten Film von Focus Features.

Der Horrorfilm ‚Obsession‘ hat weltweit die Marke von 200 Millionen US-Dollar eingespielt und ist damit zum erfolgreichsten Film in der Geschichte von Focus Features geworden.

Der Überraschungshit wurde vom ehemaligen YouTuber und heutigen Regisseur Curry Barker inszeniert. Der Film entstand unabhängig mit einem überwiegend unbekannten Cast und einem Budget von lediglich 750.000 Dollar. Auch an seinem vierten Kinowochenende blieb der Erfolg ungebrochen: Die Einnahmen gingen nur um sieben Prozent zurück. Mit 25,6 Millionen Dollar am vierten Wochenende stellte ‚Obsession‘ damit einen neuen Rekord für den besten vierten Kinostart eines Horrorfilms auf.

Die bisherigen Bestmarken hielt ‚The Blair Witch Project‘, der 1999 lediglich neun Prozent verlor und am vierten Wochenende 24,2 Millionen Dollar einspielte. Bereits zuvor war ‚Obsession‘ der erste Film seit ‚E.T. der Außerirdische‘, dessen Einspielergebnisse zwischen dem zweiten und dritten Wochenende sogar gestiegen waren. Focus Features erwarb die Rechte am Film beim Toronto International Film Festival für rund 15 Millionen Dollar.

Barker gilt inzwischen als gefragter Regisseur. Sein nächster Film ‚Anything But Ghosts‘ für Focus Features wurde bereits abgedreht. Außerdem wird er den neuen Film der Reihe ‚The Texas Chainsaw Massacre‘ für A24 inszenieren. Berichten zufolge soll ein Studio sogar bereit gewesen sein, zehn Millionen Dollar für Barkers nächstes Originalprojekt anzubieten, ohne überhaupt ein Drehbuch oder Konzept gesehen zu haben. Gleichzeitig besitzen Blumhouse Productions und Universal Pictures vertragliche Vorrechte auf Verhandlungen über sein nächstes Werk. Horrorlegende James Wan, bekannt durch Reihen wie ‚Saw‘, ‚The Conjuring‘ und ‚Insidious‘, erklärte kürzlich, das Horrorgenre rette die Filmindustrie immer wieder. Er sagte: „Ich sage das jedem, der es hören will: Das Horrorgenre rettet unsere Branche immer wieder.“