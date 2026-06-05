Stars Carmen Electra: Fitness und Schwimmtraining sind beim ‚Baywatch‘-Reboot Pflicht

Carmen Electra - AVALON - Los Angeles - Feb - 2026 - Jam For Janie BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 09:00 Uhr

Carmen Electra hat die Darsteller des ‚Baywatch‘-Reboots dazu aufgefordert, in „Topform“ zu sein.

Die 54-jährige Schauspielerin spielte 1997 und 1998 die Rolle der Lani McKenzie in der erfolgreichen Action-Drama-Serie ‚Baywatch‘, und nun hat sie der Besetzung des ‚Baywatch‘-Reboots einige Ratschläge mit auf den Weg gegeben.

Auf die Frage, welchen Rat sie der Besetzung – zu der Jessica Belkin, Thaddeus LaGrone, Hassie Harrison, Brooks Nader, Noah Beck und Shay Mitchell gehören – geben würde, sagte Elelctra gegenüber ‚E! News‘: „Es ist eine Menge harte Arbeit. Man muss also einfach in Topform sein, bevor man da rausgeht, Punkt. Und an seiner Schwimmtechnik arbeiten. Denn es ist schwer. Es ist kein einfacher Job.“ Electra arbeitete zur Vorbereitung auf ihre Zeit bei ‚Baywatch‘ mit einem echten Rettungsschwimmer zusammen. Sie erinnerte sich: „Er sagte so etwas wie: ‚Ihr müsst alles machen.‘ Er war wirklich streng mit uns. Ich hoffe also, dass sie mit den anderen nicht ganz so streng sind, aber ich habe das Gefühl, dass sie es doch sind.“

Anfang dieses Jahres verriet Brooks Nader, dass sie sich jahrelang auf ihre Rolle bei Baywatch vorbereitet habe. Das 29-jährige Model ist stolz darauf, Teil des ‚Baywatch‘-Reboots zu sein, da es in seiner Jugend von Stars wie Pamela Anderson und Carmen inspiriert wurde. Nader – die 2023 auf dem Cover der ‚Sports Illustrated Swimsuit’-Ausgabe zu sehen war – sagte gegenüber ‚People‘: „Ich mache das schon, seit ich etwa zwei Jahre alt war. Ich bin bereit dafür. Ich denke mir: ‚Das schaffe ich.‘ Ich habe mir die Videos von Pam und Carmen Electra angesehen. Ich bin bereit dafür. Das mache ich schon vor dem Spiegel, seit ich ungefähr 10 Jahre alt war. Verstehst du, was ich meine? Also wird dir mein Lauf gefallen.“

Nader erinnerte sich auch daran, wie sie zum ersten Mal den legendären ‚Baywatch‘-Badeanzug trug, und beschrieb es als eine „außerkörperliche Erfahrung”. Die Schauspielerin erinnerte sich daran, dass dieser bewegende Moment selbst die Mitarbeiter der Kostümabteilung zu Tränen rührte.