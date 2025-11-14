Stars Carmen Geiss bestätigt Davinas Brust-OP

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar MÃ¼nchen / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2025, 14:00 Uhr

Carmen Geiss persönlich bestätigt, dass Tochter Davina Geiss sich die Brüste hat vergrößern lassen.

Für die 22-Jährige ist es nicht der erste Eingriff: Bereits mit 21 ließ sie sich die Nase operieren, sowohl aus gesundheitlichen Gründen als auch, weil sie sich damit wohler fühlen wollte. Diese Entscheidung traf sie damals gemeinsam mit ihrer Familie – und genauso lief es nun auch bei der Brust-OP.

Auf Instagram hatten neue Bikinifotos von Davina die Gerüchteküche angeheizt. Besonders zwei Aufnahmen im pinken Bikini ließen viele Follower spekulieren, ob die Tochter der Geissens erneut beim Chirurgen war. Während Davina selbst alles unkommentiert ließ, äußerte sich ihre Mutter offen.

Gegenüber der ‚Bild‘ sagte Carmen Geiss: „Ja, sie hat das machen lassen. Alles dazu wird es in der neuen Staffel von ‚Davina und Shania – We love Monaco‘ im Januar zu sehen geben.“ Die neue RTLzwei-Show der beiden Schwestern begleitet die Geiss-Töchter auf ihrem Weg zu mehr Unabhängigkeit.

Wie schon bei der Nasen-OP sei die Entscheidung erneut gemeinsam in der Familie besprochen worden, erklärt Davinas Mutter weiter. Der Hauptgrund für den Schritt: Davina fühlte sich mit ihrer bisherigen Brustgröße nicht wohl. „Sie fand sie zu klein – und so ein Eingriff ist heute wirklich nichts Ungewöhnliches mehr“, so Carmen Geiss.