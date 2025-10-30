Stars Carmen Geiss: Emotionaler Rückblick auf ihre Ehe mit Robert

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar MÃ¼nchen / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2025, 14:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin feiert ihren 31. Hochzeitstag mit Ehemann Robert.

Carmen Geiss teilt zu ihrem 31. Hochzeitstag mit Ehemann Robert einen bewegenden Instagram-Post.

Am 30. Oktober 1994 gaben sich die TV-Stars in Las Vegas das Jawort. Damals waren sie bereits seit elf Jahren liiert. Anlässlich des besonderen Datums warf die Fitnesstrainerin einen emotionalen Blick zurück. Auf ihrem Account teilte sie eine Fotoreihe, die das Paar unter anderem bei seiner Hochzeit zeigt. Bei der Zeremonie trug die 60-Jährige ein freizügiges weißes Kleid mit Strapsen, während Robert in einem schwarzen Anzug und rotem Hemd an ihrer Seite posierte.

„Wir haben ein Leben aufgebaut, das so viele Höhen hatte, dass man manchmal vergisst, wie viele Täler wir gemeinsam durchquert haben. In 31 Jahren Ehe, das sind 372 Monate, 1.617 Wochen, 11.323 Tage und über 271.000 Stunden, haben wir alles erlebt, was das Leben zu bieten hat: Erfolge, Rückschläge, Liebe, Zweifel – und immer wieder den unerschütterlichen Glauben an uns“, schrieb die Unternehmerin.

Während dieser Zeit habe das Paar „viele Menschen getroffen – manche haben uns begleitet, manche inspiriert.“ Carmen ergänzte: „Aber wir haben auch jene erlebt, die gelogen, betrogen und uns enttäuscht haben. Menschen, die uns nicht das Beste gewünscht haben.“ All diese negativen Erfahrungen hätten die Geissens jedoch „nur stärker gemacht, enger zusammengeschweißt und uns gezeigt, was wirklich zählt: Ehrlichkeit, Vertrauen und Liebe, die bleibt.“

Ihren bewegenden Beitrag schloss Carmen mit einer süßen Liebeserklärung: „Robert, du bist und bleibst mein größtes Abenteuer. Kein Reichtum, kein Erfolg, kein Ruhm der Welt kann das aufwiegen, was wir miteinander teilen. Ich würde diesen Weg mit niemand anderem gehen – nicht eine einzige Stunde, nicht einen einzigen Tag.“