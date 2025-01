"Es ist eine unfassbare Tragödie" Carsten Maschmeyer: Villa seines Sohnes in L.A. ist völlig ausgebrannt

09.01.2025

Carsten Maschmeyer wurde wegen der verheerenden Brände in Kalifornien mit seiner Familie aus den Hollywood Hills evakuiert. Das Haus seines Sohnes Maurice in Los Angeles ist dem Feuer zum Opfer gefallen.

Carsten Maschmeyer (65) erlebt die schweren Brände in Kalifornien am eigenen Leib. Der Unternehmer befindet sich aktuell mit seiner Frau Veronica Ferres (59) in Los Angeles, beide waren Gäste bei den Golden Globe Awards am vergangenen Montag. Das Ehepaar wohnt sogar in den Hollywood Hills, die jedoch wegen des Feuers in weiten Teilen evakuiert werden mussten. So auch Maschmeyer, der mittlerweile aber im Stadtteil Venice Unterschlupf finden konnte, wie er der Nachrichtenagentur spot on news mitteilte. Sein Sohn Maurice (31) ist von dem Inferno noch stärker betroffen.

Maurice Maschmeyer lebt mit seiner Ehefrau, die er im Sommer heiratete, und der gemeinsamen einjährigen Tochter in einer angemieteten Villa im Stadtteil Pacific Palisades. Das Zuhause der kleinen Familie ist durch das Feuer vollkommen ausgebrannt, wie ein Foto zeigt, das Maschmeyer zur Verfügung stellte. "Es ist eine unfassbare Tragödie. Wir können nur hoffen, dass der unermüdliche Einsatz der Löschkräfte die Flammen bald stoppt. Sie riskieren ihr Leben rund um die Uhr", so Maschmeyer über die Katastrophe. Nur durch die heldenhafte Hilfe der Rettungskräfte sei seine Familie aktuell in Sicherheit.

Maschmeyer muss wichtige Termine absagen

Vor wenigen Tagen feierte Carsten Maschmeyer noch ausgelassen mit seiner Ehefrau und deren Tochter Lilly Krug (23) bei den Golden Globes. Jetzt ist an solche Feierlichkeiten nicht mehr zu denken. Wegen des Feuers musste der "Höhle der Löwen"-Investor die Jahresauftaktversammlung mit seinem amerikanischen Investmentteam von MGV canceln. Dort hätte er sich eigentlich mit Start-ups sowie Gründerinnen und Gründern aus den USA austauschen wollen. "Doch angesichts der Gefahren mussten wir alles absagen", erzählt Maschmeyer.

Seit dem 7. Januar haben die Waldbrände in Los Angeles bereits Tausende Hektar Land zerstört, über 2.000 Gebäude vernichtet und zahlreiche Evakuierungen erzwungen, insbesondere in wohlhabenden Gebieten wie Pacific Palisades, Malibu und den Hollywood Hills. Neben der Familie Maschmeyer sind auch Prominente wie die Schauspieler Billy Crystal (76), Mandy Moore (40), Leighton Meester (38) oder Paris Hilton (43) betroffen. Die Brände wüten weiterhin unkontrolliert und werden durch starke Winde angefacht, was die Löscharbeiten erheblich erschwert.