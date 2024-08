Film Cate Blanchett: So sicherte sie sich ihre Cameo-Rolle in ‚Der Hobbit‘

Cate Blanchett - August 2024 - Avalon - Borderlands LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 18:00 Uhr

Cate Blanchett erzählte, dass sie eine Cameo-Rolle in ‚Der Hobbit‘ ergatterte, indem sie eine „scherzhafte E-Mail“ an Regisseur Peter Jackson schickte.

Die 55-jährige Schauspielerin spielte Galadriel in der ‚Der Herr der Ringe‘-Trilogie und Blanchett sei aufgeregt gewesen, als sie hörte, dass Jackson in die Fantasy-Welt zurückkehrte, um das Prequel auf die Leinwand zu bringen.

Cate enthüllte in einem Gespräch gegenüber ‚GQ‘, dass sie dachte, „nicht die geringste Chance zu haben, meine Rolle noch einmal zu spielen.“ Die Darstellerin beschloss jedoch, das Risiko einzugehen und dem Filmemacher eine Nachricht zu senden. Der Star erklärte: „Ich schickte Pete eine Art scherzhafte E-Mail, in der ich sagte: ‚Weißt du, wenn du Galadriel in den Film einbauen willst, ich habe Zeit. Ich komme vorbei.'“ Cate war erstaunt darüber, als der Regisseur schließlich zustimmte und sie eine kleine Rolle neben Sir Ian McKellen, der in dem Projekt als Gandalf der Graue zurückkehrte, in ‚Der Hobbit: Eine unerwartete Reise‘ aus dem Jahr 2012 bekam. Blanchett verbrachte drei Tage am Set in Neuseeland und fügte hinzu: „Ich war [in Neuseeland] drei Wochen lang für ‚Der Herr der Ringe‘ und ich glaube, bei ‚Der Hobbit‘ war ich vielleicht nur drei Tage mit dabei, aber es ist trotzdem etwas ganz Besonderes gewesen.“ Der Filmstar hatte zuvor zugegeben, dass sie für ihre Rolle im ersten Film, ‚Der Herr der Ringe: Die Gefährten‘ aus dem Jahr 2001, nicht bezahlt wurde und die Rolle annahm, weil sie ein Fan von Jacksons Arbeit war.