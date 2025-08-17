Stars Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas ’sind sich sehr ähnlich‘

Bang Showbiz | 17.08.2025, 11:55 Uhr

Die Schauspielerin verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe.

Catherine Zeta-Jones spricht über ihre Ähnlichkeit mit Michael Douglas.

Das Hollywood-Paar feiert noch in diesem Jahr seinen 25. Hochzeitstag. Die ‚Wednesday‘-Darstellerin ist überzeugt, dass ihre gleichgesinnten Einstellungen ihre Ehe stark gemacht haben. „Zwei Prominente zusammen ergeben zehn. So ist das einfach. Es gibt zwei Versionen einer Geschichte und es gibt zwei Fantasiewelten. Wir hören nicht auf den Mist, der über uns geschrieben wird, das ist das Wichtigste“, erklärte sie gegenüber ‚The Sunday Times‘.

Außerdem würden die Stars einander viel Freiraum lassen. „Wir sind unabhängige Geister. Wir sind uns sehr ähnlich; wir wurden am selben Tag geboren, mit 25 Jahren Unterschied. Wir haben keine Angst, uns zu äußern, uns mitzuteilen. Ich trage mein Herz auf der Zunge, und er genauso – und das ist gut“, verriet die 55-Jährige.

Michael Douglas hatte Anfang des Jahres erklärt, dass er nicht vorhat, wieder vor der Kamera zu stehen, da er es bevorzuge, „meiner Frau bei der Arbeit zuzusehen“. Doch Catherine wäre nicht überrascht, wenn ihr Mann doch noch einmal auf die große Leinwand zurückkehrt. „Michael hat sich definitiv die Möglichkeit verdient, kürzerzutreten. Aber ich sage niemals nie. Er ist seines Vaters Sohn und liebt es zu arbeiten – sagen wir einfach, ‚Ruhestand‘ ist ein flexibler Begriff“, sagte die Schauspielerin. Der 80-Jährige ist der Sohn der verstorbenen Hollywood-Legende Kirk Douglas.

Catherine fügte hinzu, dass sie sich in einer Lebensphase befinde, in der „alles ein Bonus“ sei. „Ich habe eine so großartige und abwechslungsreiche Karriere hinter mir. Ich habe mit großartigen Regisseuren und großartigen Schauspielern gearbeitet. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus“, betonte sie.