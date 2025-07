Stars Cathy Hummels: Einbruchalarm mitten in der Nacht

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2025, 14:00 Uhr

Cathy Hummels verriet, dass bei ihr in dieser Woche im Haus mitten in der Nacht der Alarm losgegangen sei.

Die 37-jährige Moderatorin habe sich erschreckt, als sie mitten in der Nacht in ihrem Zuhause ungebetenen Besuch bekommen habe.

Cathy verkündete auf ihrem Account auf Instagram: „Vor zwei Tagen ging in der Nacht mein Alarm los. Hier im Haus. Einbruchalarm.“ Die TV-Persönlichkeit habe daraufhin die Polizei angerufen, die Beamten hätten in ihrem Haus zwar „alles abgecheckt“, aber keine Verantwortlichen für den Einbruch ausfindig gemacht. Hummels fügte hinzu: „Die haben alles abgecheckt. Es war niemand zu finden. Nichtsdestotrotz habe ich manchmal das Gefühl, mein Leben ist manchmal wie so ein Science-Fiction-Film.“ Ob die Eindringlinge sofort flohen oder etwas mitgehen ließen, gab Hummels jedoch nicht bekannt. Den nächtlichen Einbruchalarm habe auch Cathys Sohn Ludwig mitbekommen: „Ihr müsst euch vorstellen, der Ludwig und ich, wir stehen in der Nacht um zwei für 30 Minuten auf dem Balkon. Er sagt nur: ‚Mama, mir ist kalt.‘ Ich sage: ‚Wir können nicht reingehen, wir müssen auf die Polizei warten.'“ Die Ex-Partnerin von Mats Hummels (36) betonte, dass sie „die beste Alarmanlage“ habe, was die Einbrecher schließlich auch in die Flucht geschlagen zu haben scheint. Der Star enthüllte: „Ich habe wirklich die beste Alarmanlage, die es gibt.“