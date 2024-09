Stars Cathy Hummels: Klartext über Finanzen

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2024, 16:13 Uhr

Die Moderatorin hat kein Problem damit, öffentlich über Geld zu sprechen.

Cathy Hummels hat kein Problem damit, öffentlich über ihre Finanzen zu sprechen.

Die 36-jährige Influencerin hält nichts davon, dass Geld insbesondere für Frauen häufig als Tabuthema gilt. In einer Instagram-Fragerunde im Rahmen der ‚Quick Dirty‘-Reihe für das ‚finanzielle Magazin‘ beantwortete Cathy deshalb offen und ehrlich die Nachfragen ihrer Follower bezüglich ihres Vermögens. Auf die Frage, wie sie eigentlich ihr Geld verdient, antwortete die Ex von Fußballer Mats Hummels: „Mit vielen verschiedenen Sachen. Ich moderiere, ich mache Events, Social Media, LinkedIn, TikTok mittlerweile. Viele Dinge.“

Dass Cathy ihre Einnahmen sinnvoll einsetzt, erklärt überraschenderweise auch ein Blick in ihren Kleiderschrank. Angesprochen auf die teuerste Handtasche in ihrer Garderobe verrät sie: „10.000 Euro, eine Hermès-Tasche. Aber eine Hermès-Tasche ist eine wahre Investition, weil sobald sie den Laden verlässt, ist sie das Dreifache wert.“ Das Luxusaccessoire ist jedoch keinesfalls die bedeutendste Investition, die Cathy in ihrem jungen Leben bereits getätigt hat. Dazu gibt sie preis: „Mein Haus. Weil ich ein Haus gekauft habe, in dem ich auch zwei Mietwohnungen vermiete und dadurch kann ich auch gut die Kosten decken, am Ende jedes Monats.“