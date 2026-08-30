Stars Cathy Hummels lehnte Werbedeal für Abnehm-Medikament ab: ‚Finde ich abartig‘

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2026, 12:00 Uhr

Die Moderatorin zeigt sich empört über eine Anfrage, Werbung für ein Abnehm-Präparat zu machen.

Cathy Hummels lehnte eine Werbeanfrage für ein Medikament zum Abnehmen entschieden ab.

Die Influencerin geht offen damit um, dass sie früher mit Essstörungen zu kämpfen hatte. Eine unerwartete E-Mail löste bei ihr nun tiefe Empörung aus. „Ich habe die Anfrage bekommen, ob ich nicht für ein Medikament Werbung machen will, was eben Menschen beim Abnehmen hilft“, schilderte sie im Gespräch mit RTL. Aufgrund ihrer eigenen Geschichte war das für die 38-Jährige ein absolutes No-Go. „Ich habe so oft öffentlich gemacht, dass ich unter Essstörungen gelitten habe, seit ich denken kann“, erklärte sie.

Umso weniger kann sie nachvollziehen, wieso die Anfrage überhaupt in ihrem Postfach landete. Cathy selbst würde das Medikament eigenen Angaben zufolge nie einnehmen. „Viele Frauen, junge Mädchen leiden unter Essstörungen. Und dann mich anzufragen, dass ich Werbung mache für ein Medikament, was ich niemals nehmen würde, weil ich das natürlich auch nicht brauche, finde ich abartig“, machte sie ihren Standpunkt klar.

Auch in ihrer Instagram-Story teilte Cathy die E-Mail und fand ebenso deutliche Worte: „Ihr könnt mir so viel Geld bezahlen, wie ihr wollt. Natürlich haben Medikamente bei Krankheiten ihre Berechtigung, aber mich, eine Frau, die, seit sie denken kann, mit Essstörungen zu kämpfen hat, anzufragen, schockiert mich.“ Die Moderatorin betonte, dass sie für einen gesunden Lebensstil mit ausgewogener Ernährung und ausreichend Bewegung stehe: „Wenn man nur in Shape kommen oder Gewicht reduzieren mag, schafft man das ohne Medikamente, aber mit gesunder Ernährung und ausreichend Sport.“

2020 enthüllte Cathy in ihrem Buch ‚Mein Umweg zum Glück‘, dass sie als Jugendliche zeitweise nur 46 Kilo wog. Im Juni 2024 erzählte sie zudem bei ‚GALA TV‘, dass ihr Sohn Ludwig sie mit einer Frage tief berührt habe: „Mama, warum sind eigentlich deine Arme dünner als meine?“ Das sei für die Münchnerin ein entscheidender Weckruf gewesen.