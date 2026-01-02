Stars Cathy Hummels schmiedet Pläne: Sie will beruflich neue Wege einschlagen

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2026, 14:00 Uhr

Cathy Hummels setzt sich zum Jahreswechsel neue Ziele – und blickt voller Zuversicht nach vorn.

In Miami, wo sie gemeinsam mit Sohn Ludwig Weihnachten und Silvester verbrachte, nutzte die 37-jährige Moderatorin und Unternehmerin die freie Zeit, um über ihre nächsten Ambitionen nachzudenken. Für 2026 hat sie sich viel vorgenommen – vor allem beruflich.

Im Gespräch mit ‚RTL‘ verriet Cathy, dass sie ihr Gastauftritt in der ARD-Telenovela ‚Sturm der Liebe‘ nachhaltig inspiriert hat. Im November 2025 stand sie dort als Single-Frau, die vor dem Dating in den Fürstenhof flüchtet, vor der Kamera. Und wenn es nach Cathy geht, war das nicht ihr letzter Ausflug an ein Set. „Schauspielerei ist etwas, das mich schon lange begleitet und mir sehr viel Freude macht. Der Wunsch ist auf jeden Fall da“, sagte sie offen.

Ganz überstürzt will Cathy ihre neuen Pläne jedoch nicht angehen. Hinter den Kulissen habe sie bereits erste Gespräche über „spannende Ideen“ geführt. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass sie heute andere Maßstäbe anlegt als früher: „Ich bin heute wählerischer als früher. Qualität ist mir wichtiger als Quantität, denn ich möchte mit meiner Arbeit in den Schlagzeilen stehen.“

Bevor Cathy Hummels aber wieder in Schauspielrollen schlüpft, will sie sich erst einmal auf sich und ihre Gesundheit konzentrieren und 2026 mit mehr Balance beginnen. Abseits des Rampenlichts setzt Cathy klare Prioritäten. Ihr größter Luxus sei nicht materiell, sondern zeitlich. „Ich möchte weiter kreativ und erfolgreich arbeiten, aber mir auch Zeit für mich und meinen Sohn nehmen. Dieses Gleichgewicht ist für mich der wahre Luxus“, erklärt sie.