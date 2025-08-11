Stars Cathy Hummels: Sie und Ludwig waren nicht bei Mats Hummels‘ Abschiedsspiel mit dabei

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 14:00 Uhr

Als der Prominente am letzten Sonntag seinen Abschied als Fußballer bei Borussia Dortmund feierte, befanden sich seine Ex-Frau und ihr gemeinsamer Sohn nicht unter den Zuschauern im Stadion.

Als Mats Hummels (36) am letzten Sonntag seinen Abschied als Fußballer bei Borussia Dortmund feierte, befanden sich seine Ex-Frau Cathy Hummels (37) und ihr gemeinsamer Sohn Ludwig (7) nicht unter den Zuschauern im Stadion.

Der Sportler trug im Signal Iduna Park zum letzten Mal das schwarz-gelbe Trikot und Cathy und ihr gemeinsamer Sohn waren zu dem Fußballspiel wohl nicht eingeladen und sollen keine Zeit gehabt haben.

Die Moderatorin und ihr Nachwuchs schienen andere Pläne gehabt zu haben, als Mats sein Abschiedsspiel spielte. Cathy zeigte im Rahmen ihrer Instagram-Story, dass sie und Ludwig zum Chiemsee, dem bayerischen Meer, gefahren sind, um sich in der idyllischen Umgebung zu entspannen. Die Influencerin teilte ein Foto von sich, auf dem sie in einem knappen Bikini zu sehen ist und es sich mit einer leckeren Wassermelone richtig gut gehen lässt. Hummels habe von dem Spiel ihres Ex-Partners dennoch etwas mitbekommen, weil sie in der Zeitung etwas darüber gelesen habe. Sie fügte ein Bild ihres Sohnes hinzu, auf dem Ludwig mit der Zeitung zu sehen ist, in der Mats bei seinem Abschiedsspiel gegen Juventus Turin abgebildet ist. Zu dem Foto ihres Sohnes schrieb die TV-Persönlichkeit: „Jemand hat meine Kappe geklaut und über Papas Verabschiedung in der Zeitung gelesen. Damit er weiß, wie es war.“