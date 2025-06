Stars Cathy Hummels vor Gericht: Streit mit einer Künstlerin

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2025, 14:00 Uhr

Die Influencerin soll eine Malerin nicht bezahlt haben, weil ihr das Resultat nicht gefiel.

Cathy Hummels muss sich wegen einer angeblich nicht bezahlten Rechnung vor Gericht verantworten.

Die Influencerin trat am Mittwoch (11. Juni) vor dem Münchner Landgericht auf, nachdem eine Malerin wegen einer angeblich noch offenen Rechnung Anzeige erstattet hatte. Wie unter anderem ‚Bunte‘ und ‚Bild‘ berichten, habe Cathy die Künstlerin vor längerer Zeit beauftragt, in ihrem Zuhause Bilder von Rosen und ein Logo des Fußballvereins Borussia Dortmund an die Wände zu bringen. Für ihre Mühen sollte sie derweil nicht nur mit Geld, sondern auch mit Werbung in den sozialen Netzwerken entlohnt werden. Da Cathy die Resultate jedoch nicht gefielen, habe sie die Kunstwerke übermalen lassen, weshalb auch der Social-Media-Post nicht zustande kam. Die Künstlerin verlangt deshalb jetzt 13.000 Euro Nachzahlung von der 37-Jährigen.

Wie ‚Bild‘ schreibt, sprach die Malerin Cathy während des Verfahrens direkt an: „Seit 13 Jahren mache ich den Job. Ich bin Kirchenmalermeisterin. Wurde mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet und wurde ‚Miss Handwerk 2023‘. Ich habe alles so gemacht, wie du es wolltest.“ Die Anwältin der Klägerin fügte an: „Die Leistungen wurden wie besprochen vollbracht. Mit Material und Arbeitszeiten. Das sollten dann auch vergütet werden. Die Arbeiten meiner Mandantin wurden übermalt. Das ist eine negative Publicity.“ Cathy sieht sich dagegen im Recht. „Es gefällt mir nicht, was da entstanden ist. Das habe ich dir auch gesagt“, erklärte sie und beteuerte: „Wir wollen uns gerne einigen, ich bin keine streitsüchtige Person.“ Der Prozess soll am 9. Juli in die nächste Runde gehen.