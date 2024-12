Film Celeste O’Connor: Rolle in ,Scream 7‘?

03.12.2024

Celeste O’Connor hat Berichten zufolge eine Rolle in ,Scream 7‘ ergattert.

Die 26-jährige Schauspielerin – bekannt für ihre Rollen in ,Madame Web‘, ,Freaky‘, ,Ghostbusters: Afterlife‘ und dessen Fortsetzung ,Frozen Empire‘ bekannt ist, soll für das kultige Horrorfilm-Franchise verpflichtet worden sein. Wie ,Deadline‘ berichtet, werden sie in dem neuen Film an der Seite von Serienlegende Neve Campbell und Isabel May spielen. Details zu O’Connors Rolle werden noch unter Verschluss gehalten, während auch die Handlung des kommenden Films noch nicht bekannt gegeben wurde. Campbell kehrt in die Filmreihe zurück, nachdem sie den sechsten Film wegen eines Gehaltsstreits ausgelassen hatte, während Schöpfer Kevin Williamson wieder die Regie übernehmen wird.

Campbell hatte zuvor zugegeben, dass sie es „so befriedigend“ fand, in ihrer Gehaltsfrage gehört zu werden.Sie erzählte ,Entertainment Tonight‘: „Ich bin super dankbar, dass sie darauf eingegangen sind. [,Scream VI’] hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Ich konnte mich nicht nach so vielen Jahrzehnten, in denen ich ein Franchise getragen habe, unterbewertet und unterbezahlt fühlen und wissen, dass das einem Mann nicht in dieser Weise passiert wäre. Es hätte für mich einfach keinen Sinn gemacht, das Set zu betreten. Deshalb bin ich froh, dass ich für mich selbst eingetreten bin.“ Und Neve ist begeistert von der Geschichte des kommenden Films. Sie fügte hinzu: „Wir werden Sidney folgen. Sie haben mir das Konzept vorgestellt, und das ist der Grund, warum ich an Bord gekommen bin. Ich liebe diese Filme, es macht so viel Spaß, an ihnen mitzuwirken, ich bin so dankbar für sie. Ich hätte mir nie vorstellen können, an einem Film mitzuwirken, der so viele Jahrzehnte überdauert hat.“