Beauty & Fashion Celine Dion: Designerklamotten leihen? Nein, danke!

Celine Dion at the Grammy awards February 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2024, 16:00 Uhr

Celine Dion verriet, dass sie sich keine Designerklamotten „ausleihen“ möchte.

Die ‚Think Twice‘-Künstlerin hat großes Interesse an Mode und hat immer darauf bestanden, die Kleidungsstücke, die sie anzieht, zu kaufen, weil sie den Designern damit „Respekt“ zollen will.

Die Sängerin erzählte gegenüber dem französischen ‚Vogue‘-Magazin: „Ich habe immer alles selbst gekauft. Ich wollte mir nichts ausleihen. Das ist eine Form des Respekts. Die Leute zahlen, um zu kommen und mich singen zu hören, also zahle ich, um mir Kleidung von Designern zu kaufen.” Die 56-jährige Sängerin, die in den letzten zwei Jahren weitgehend aus dem Rampenlicht getreten ist, nachdem bei ihr im Jahr 2022 die seltene neurologische Erkrankung des Stiff-Person-Syndroms (SPS) diagnostiziert wurde, wuchs mit gebrauchter Kleidung auf und „verwöhnte“ sich mit ihrem ersten Designerstück selbst, als sie mit ihrer Musik großen Erfolg hatte und auch ihre Familie erstmals finanziell absichern konnte. Der Star verriet: „Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass ich mit den Modeschöpfern zusammenarbeite, weil das sehr anmaßend von mir wäre. Andererseits kann ich sagen, dass meine Mutter mein ganzes Leben lang meine Strumpfhosen, Pullover, Mäntel und Fäustlinge geflickt hat, alle meine kleinen Sachen für den Winter. Ich hatte großes Glück, denn ich hatte 13 Brüder und Schwestern, und ich bekam immer die aufgetragene Kleidung von allen. Als ich meinen ersten Gehaltsscheck und meine ersten bezahlten TV-Auftritte hatte, kaufte ich mir Kleidung und zog mich selbst an. Mit meinen ersten Erfolgen kaufte ich ein Haus für mich und meinen Mann, aber auch für meine Eltern und einige Familienmitglieder.”