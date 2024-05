Stars Celine Dion: Letzter Fernsehauftritt

Celine Dion at the Grammy awards February 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2024, 10:00 Uhr

Die 56-jährige Sängerin will noch ein letztes Mal einen Konzertfilm produzieren.

Celine Dion will noch ein letztes Mal im Fernsehen auftreten.

Die 56-jährige Sängerin erhielt im Jahr 2022 die Diagnose Stiff-Person-Syndrom. Trotz der mit der neurologischen Autoimmunkrankheit verbundenen Einschränkungen will die Kanadierin ein letztes Mal in einem Konzertfilm singen. Dafür trainiert sie seit längerem ihre Stimme. „Celine gibt ihren Traum wieder zu singen nicht auf. Sie arbeitet seit nunmehr sechs Monaten mit Gesangslehrern, Bandmitgliedern und Spezialisten zusammen. Sie glaubt, dass sie einen Konzertfilm mit ihren größten Hits herausbringen könnte“, verriet ein Insider der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘.

Ihre gesundheitlichen Probleme zwangen die ‚On Ne Change Pas‘-Interpretin im vergangenen Jahr dazu, die letzten Konzerte ihrer ‚Courage World Tour‘ abzusagen. In der neuen Dokumentation ‚I Am: Celine Dion‘ lässt sie diese schwierige Zeit Revue passieren. Ob Celine jemals wieder auf die Bühne zurückkehren wird, kann sie aktuell noch nicht einschätzen. „Das kann ich nicht beantworten… denn seit vier Jahren sage ich mir, dass ich nicht mehr zurückkomme, dass ich bereit bin, dass ich nicht bereit bin. Der Stand der Dinge ist, dass ich hier nicht stehen und sagen kann: Ja, in vier Monaten. Ich weiß es nicht. Mein Körper wird es mir sagen. Andererseits will ich einfach nicht warten“, erklärt Celine im Dokumentarfilm.