Stars Celine Dion: Rückkehr ins Rampenlicht war anstrengend

Celine Dion at the Grammy awards February 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2024, 10:00 Uhr

Celine Dion fand es nervenaufreibend, bei den Grammy Awards „das Showbusiness wiederzusehen“.

Die 56-jährige Sängerin war in den letzten zwei Jahren weitgehend aus dem Rampenlicht verschwunden, nachdem bei ihr 2022 eine seltene neurologische Störung, das Stiff Person Syndrome (SPS), diagnostiziert wurde. Sie überraschte aber das Publikum bei der Zeremonie im Februar, als sie auftrat, um Taylor Swift das Album des Jahres zu überreichen, und sie gab zu, dass es ein emotionaler Abend war, der ihr „viel abverlangte“.

Im Gespräch mit der ‚Vogue‘ für ihre ‚Life in Looks‘-Serie auf YouTube sagte Celine: „Es war sehr nervenaufreibend, aber gleichzeitig auch eine große Ehre. Diese Magie. Diese Aufregung. Die Fans zu sehen, die Menge zu sehen. Das Showbusiness wieder zu sehen. Es hat mir sehr, sehr viel abverlangt. Aber mein Sohn, René Charles – RC – kam und unterstützte mich. Und Taylor Swift den Preis – das Album des Jahres – zu überreichen, war eine Ehre, denn sie hat die Zeit ihres Lebens und ich bin diejenige, die ihn ihr überreichte. Es ist immer sehr, sehr berührend, wenn man Standing Ovations hat.“

Die ‚Think Twice‘-Sängerin, die mit ihrem verstorbenen Ehemann Rene Angelil die Söhne Rene Charles (23) und die 13-jährigen Zwillinge Nelson und Eddy hat, trug einen senfgelben Valentino-Mantel über ihrem Kleid, als sie auf die Bühne ging, und sie erklärte, wie das Kleidungsstück ihr Komfort im Rampenlicht bot. „Ich sagte: ‚Du kannst mit einem Mantel auf die Bühne gehen? Oh ja! Du kannst in der Mode machen, was du willst.‘“