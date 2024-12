Stars Céline Dion: Rührende Hommage an ihren René

Celine Dion at I Am Celine Dion documentary premiere in New York City - Getty - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 09:00 Uhr

Céline Dion hat an ihrem 30. Hochzeitstag ihrem verstorbenen Ehemann René Angélil in einem bewegenden Post gedacht.

Die 56-jährige Sängerin heiratete 1994 ihren ehemaligen Manager und die beiden wurde Eltern dreier Söhne – Rene-Charles (23) und den 14-jährigen Zwillinge Eddy und Nelson. Doch Céline verlor ihn 2016 im Alter von 73 Jahren nach einem Kampf mit Kehlkopfkrebs – jetzt hat Céline eine bewegende Botschaft zu seinen Ehren drei Jahrzehnte nach ihrer Hochzeit geteilt.

In einem Beitrag auf Instagram fügte die Sängerin ein Bild von ihrem Hochzeitstag hinzu und schrieb: „Du erfüllst immer noch unsere Herzen, jeden Tag. Du bist alles für uns. Wir vermissen dich so sehr. Alles Gute zum 30. Jahrestag, mon amour! Céline xx … Rene-Charles, Eddy und Nelson.“

Céline und René lernten sich 1987 kennen, als sie 19 Jahre alt war. 1994 heirateten sie in Montreal, Kanada. In einem Interview mit der Zeitschrift ,Vogue‘ erzählte sie von ihrem großen Tag und betonte, dass die Hochzeit absolut perfekt war. Sie sagte: „Dies ist ein Moment, der mich für den Rest meines Lebens begleiten wird. Das Kleid hätte gar nicht groß genug sein können.“ Vier Jahre nach ihrer Hochzeit wurde bei Rene Krebs diagnostiziert, der später in Remission ging, aber 2014 kehrte die Krankheit zurück. Dion hat seither selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, nachdem bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde.