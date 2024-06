Stars Céline Dion: Sie hat die Symptome ignoriert

Celine Dion at the Grammy awards February 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2024, 08:00 Uhr

Céline Dion hat sich nicht „die Zeit genommen“, die frühen Symptome ihres Stiff Person Syndroms zu verstehen.

Die 56-jährige ‘My Heart Will Go On’-Sängerin war gezwungen, ihre Auftritte zu beenden, nachdem 2022 die Krankheit diagnostiziert worden war. Und sie hat nun offen darüber gesprochen, wie sie durch die Pflege ihres kranken Mannes und ihrer Familie von den Anzeichen der Krankheit abgelenkt wurde.

Sie erzählte der Moderatorin Hoda Kotb (59) in einem Interview, das am Dienstag (11. Juni) in der ‚Today‘-Show ausgestrahlt wird: „Ich habe mir nicht die Zeit genommen, die ich hätte nehmen sollen, um es herauszufinden.“ In Bezug auf die Pflege ihres an Kehlkopfkrebs erkrankten Ehemanns René Angélil – der 2016 nach 22 Jahren Ehe im Alter von 73 Jahren an der Krankheit starb – fügte sie hinzu: „Auch mein Mann kämpfte um sein eigenes Leben. Ich musste meine Kinder großziehen, ich musste mich verstecken. Ich musste versuchen, ein Held zu sein.“ Doch sie fügte hinzu, dass ihre Symptome zu unerträglich wurden, um sie nicht mehr mit ihren Lieben zu teilen: „Das Gefühl, dass mein Körper mich verlässt, das Festhalten an meinen eigenen Träumen… Ich konnte das nicht mehr tun. Für mich war es eine zu große Belastung, zu lügen. Die Menschen anzulügen, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin, das konnte ich nicht mehr tun.“

In einem Trailer ihres Interviews mit Hoda erzählte sie, wie die Krankheit sie nach Luft ringen lässt: „Es ist, als ob dich jemand erwürgt. Es ist, als ob jemand auf deinen Kehlkopf (oder) Rachen drückt.”