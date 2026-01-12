Stars Chad Michael Murray musste nach seinem frühen Ruhm geerdet werden

Chad Michael Murray - May 2024 - Mother of The Bride screening - Bay Theater - CA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2026, 09:00 Uhr

Chad Michael Murray musste nach seinem frühen Ruhm geerdet werden.

Chad Michael Murray ist erleichtert, nach dem Höhepunkt seines Ruhms in den 2000ern „ein wenig geerdet worden zu sein“.

Der 44-jährige Schauspieler etablierte sich in diesem Jahrzehnt mit Rollen in Serien wie ‚One Tree Hill‘ und ‚Dawson’s Creek‘ als großer Star, gibt jedoch zu, dass er nicht genau wusste, wie er mit seinem rasanten Aufstieg ins Rampenlicht umgehen sollte. Im Podcast ‚Like A Farmer‘ sagte Chad: „Blicke ich zurück und habe viele Reue? Natürlich. Es war eine verrückte Zeit. Ich bin so dankbar, dass es damals noch keine Kamerahandys gab.“

Der ‚Gilmore Girls‘-Star verriet außerdem, dass er durch „Fehler machen“ mehr über sich selbst gelernt habe, als er es getan hätte, wenn seine Karriere weiterhin nur steil nach oben gegangen wäre. Chad erklärte: „Denn wenn ich immer weiter gewonnen hätte, glaube ich, hätte ich mich wahrscheinlich selbst zerstört. Ich glaube nicht, dass Gewinnen damals die Antwort war. Ich denke, Gott hat gesagt: ‚[…] Du musst ein wenig Demut lernen.‘ Dafür bin ich dankbar, Mann.“

Murray betonte, dass er es nicht bereue, schon in jungen Jahren berühmt geworden zu sein, da ihn dieser Weg zu dem Menschen gemacht habe, der er heute ist. Der ‚Freakier Friday‘-Darsteller, der mit seiner Frau Sarah Roemer drei Kinder hat, sagte: „Wenn ich alles noch einmal machen müsste, würde ich nichts ändern. Und der einzige Grund, warum ich das sage, ist, dass ich sonst meine Frau und meine Kinder nicht hätte. Ich wäre nicht da, wo ich heute bin.“