Stars Channing Tatum: Hat er Jenna über den Tisch gezogen?

Channing Tatum at Lost City London Screening March 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2024, 08:00 Uhr

Jenna Dewan hat Channing Tatum beschuldigt, sich geweigert zu haben, ihr einen fairen Anteil an den Gewinnen von ‚Magic Mike‘ zu geben.

Das ehemalige Paar trennte sich 2018, aber sie haben die Bedingungen ihrer Scheidung immer noch nicht endgültig festgelegt. Jetzt hat die ‚Rookie‘-Darstellerin ihrem Ex-Mann die Schuld für die anhaltende Verzögerung gegeben und argumentiert, dass er sich ihren Versuchen widersetzt hat, eine Einigung über das Film-Franchise auszuhandeln, die „von Channing während der Ehe mit Gemeinschaftsbemühungen und Ehegeldern entwickelt und finanziert wurde“.

In Gerichtsdokumenten, die ‚RadarOnline.com‘ vorliegen, heißt es: „Obwohl dieser Fall schon seit einiger Zeit läuft, behauptet Jenna, dass der Grund für die Verzögerung die Weigerung des Beklagten CHANNING MATTHEW TATUM („Channing“) ist, eine gleichmäßige Aufteilung des geistigen Eigentums von ‚Magic Mike‘ zu akzeptieren. Sobald der Prozess zu diesem Thema abgeschlossen ist, werden die verbleibenden Fragen im Vergleich relativ einfach sein.“

Zum Hintergrund: Die Parteien haben fast drei Jahre damit verbracht, die Probleme mit Hilfe eines pensionierten Gerichtsvollziehers zu lösen. Tatsächlich haben sie an mehreren Vergleichskonferenzen teilgenommen und sich an Vergleichsgesprächen beteiligt. Die 43-jährige Schauspielerin beschuldigte den ‚Logan Lucky‘-Star, ein „komplexes“ Arrangement geschaffen zu haben, um den Wert seines Anteils am ‚Magic Mike‘-Franchise zu „verwässern und zu verbergen“, die neben Filmfortsetzungen auch eine Bühnenproduktion und eine Reality-TV-Show umfasst. Ihr Anwalt schrieb: „Jenna behauptet, dass Channing mit der Beteiligung und Unterstützung seines Geschäftsführers und anderer Mitarbeiter ein komplexes Netz von LLCs, Holdinggesellschaften und Partnerschaften geschaffen hat, die alle darauf abzielen, den Wert, die Lizenzeinnahmen und den Anteil des Gemeinschaftseigentums an geistigem Eigentum und abgeleiteten Vermögenswerten von Magic Mike zu verwässern und zu verbergen.“ Jenna fordert eine 50%ige Beteiligung an Channings Magic Mike-Anteilen. Der Schauspieler hat sich zu diesen Forderungen noch nicht geäußert.