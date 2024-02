Film Channing Tatum: Hauptrolle in ‚Roofman‘

Channing Tatum wird die Hauptrolle in ‚Roofman‘ spielen.

Der 43-jährige Schauspieler hat sich der Besetzung der wahren Kriminalgeschichte angeschlossen, bei der Derek Cianfrance die Regie führt.

Der Film beruht auf der Geschichte von Jeffrey Manchester, einem exzentrischen Räuber, der über Nacht über die Dächer in mehr als 60 McDonald’s-Restaurants eingebrochen war, bevor er am Morgen die Kassen leerte und das Personal in Gefrierschränke getrieben hatte. Der Dieb ist als der „Dachräuber“ oder „Dachmann“ („Roofman“) bekannt geworden und war im Jahr 2000 verurteilt und inhaftiert worden, entkam jedoch aus dem Gefängnis und entging monatelang seiner Gefangennahme, indem er sich in einer Toys ‚R Us- und Circuit City-Filiale in North Carolina versteckte. Manchester ernährte sich dabei von Babynahrung und fuhr mit dem Fahrrad durch den Spielzeugladen, um in Bewegung zu bleiben, bevor er wieder gefangen genommen und ins Gefängnis zurückgeschickt wurde. Cianfrance und Kirt Gunn schrieben das Drehbuch für den neuen Film, der von Dylan Sellers und Chris Parker über ihr Limelight-Banner zusammen mit den Mitarbeitern des ‚Blue Valentine‘-Regisseurs, Jamie Patricof und Lynette Howell Taylor, produziert wird. Limelight entwickelte das Projekt und wird den Streifen finanzieren.