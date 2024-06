Film Channing Tatum: Lust auf ’23 Jump Street’

Bang Showbiz | 25.06.2024, 10:00 Uhr

Channing Tatum würde „liebend gerne“ mit Jonah Hill ’23 Jump Street’ drehen.

Das Duo spielte 2012 in ’21 Jump Street’ die Hauptrolle und kam zwei Jahre später für die Fortsetzung ’22 Jump Street’ wieder zusammen. Ein dritter Film wurde vor einem Jahrzehnt entwickelt, mit Plänen für ein ‚Men in Black’-Crossover, bei dem James Bobin nach dem Drehbuch von Rodney Rothman Regie führen sollte, aber es wurde nie verwirklicht.

Tatum sagte gegenüber ‚ComicBook.com‘: „Es gibt ein Projekt, das geschrieben wurde, und es ist immer noch das beste Drehbuch, das ich je für einen dritten Film gelesen habe.“ Der ‚Fly Me To The Moon‘-Schauspieler betonte jedoch, dass das Projekt aufgrund von Entscheidungen, die in der höheren Ebene der Hollywood-Nahrungskette getroffen wurden, nie zustande kam. „Eine Menge Bürokratie, eine Art von übergeordnetem Zeug. Es ist wirklich schwer, es zu realisieren, und wir haben versucht, es zu schaffen”, so Tatum. Channing würde immer noch „liebend gerne“ wieder mit Hill in der lang erwarteten Fortsetzung zusammenarbeiten, und auch sein Co-Star ist scharf auf das Projekt. Er fügte hinzu: „Wisst ihr was, ich werde ein paar gute Sprüche klopfen und sagen, dass ich es lieben würde, ’23 Jump Street‘ zu sehen. Ich würde es sehr gerne mit Jonah machen, und Jonah will es auch machen. Wir würden gerne einfach wieder spielen gehen.“

Der 44-Jährige hat auch über seine Bedenken gesprochen, die Streamingdienste auf die Qualität der Geschichten haben werden. Er sagte gegenüber ‘Forbes’: „Die Filmindustrie verändert sich gerade so sehr. Es ist jetzt eine andere Ära, und mit den Streamern wird es einfach immer verrückter. Ich fürchte ein wenig um die Qualität der Geschichten, die erzählt werden.”