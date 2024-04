Bei Ehrung für Lenny Kravitz Seltener Anblick: Channing Tatum und Zoë Kravitz mitten in Hollywood Seit 2021 sind sie ein Paar, seit gut einem Jahr verlobt. Und dennoch zeigen sich Channing Tatum und Zoë Kravitz so gut wie nie gemeinsam in der Öffentlichkeit. Für Lenny Kravitz machten die beiden jetzt aber eine Ausnahme.