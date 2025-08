Musik Chappell Roan: Arbeit an ihrem neuen Album wird ‚mindestens fünf Jahre‘ dauern

Chappell Roan - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2025, 14:00 Uhr

Chappell Roan verkündete, dass ihre Fans „mindestens fünf Jahre“ auf ihr zweites Album warten müssen.

Die 27-jährige Künstlerin hat noch nicht mit der Arbeit an dem Nachfolger für ihr erfolgreiches Album ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ aus dem Jahr 2023 begonnen und rechnet damit, dass es noch länger dauern wird, bis sie es fertigstellen kann.

Roan erzählte in einem Interview mit dem ‚Vogue‘-Magazin: „Das zweite Projekt existiert noch nicht. Es gibt noch kein Album. Es gibt noch keine Song-Sammlung.“ Die Sängerin betonte, dass sie für ihre nächste Platte „mindestens fünf Jahre“ brauchen würde. Der Star verriet: „Ich habe fünf Jahre gebraucht, um das erste Album zu schreiben, und für das nächste werde ich wahrscheinlich mindestens fünf Jahre brauchen. Ich bin nicht der Typ Songwriter, der alles einfach raushauen kann. Ich glaube nicht, dass ich gute Musik mache, wenn ich mich zu etwas zwingen muss.“ Chappell stellte zuvor ihren neuesten Track ‚The Subway‘ beim Governors Ball 2024 vor, der seitdem bei ihren Konzerten zu einem Publikumsliebling geworden ist.