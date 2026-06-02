Stars Chappell Roan fühlt sich privilegiert, soziale Medien löschen zu können

A Night With Chappell Roan and Dan Nigro Moderated by Brandi Carlile - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin bezeichnet es als Privileg, nicht auf Apps wie Instagram und TikTok angewiesen zu sein.

Chappell Roan schätzt sich glücklich, Social-Media-Apps von ihrem Handy entfernen zu können.

Die 28-jährige Popsängerin, die sich wiederholt zu ihren persönlichen Grenzen im Umgang mit Ruhm geäußert hat, sprach offen über ihre Entscheidung, sich von Plattformen wie Instagram, TikTok und X zurückzuziehen, wenn ihr alles zu viel wird. Chappell, die aktuell „keine sozialen Medien“ auf ihrem Handy installiert hat, erklärte im Podcast der Elton John Impact Awards von ‚P+G‘ und ‚iHeartRadio‘: „Ich befinde mich in einer sehr privilegierten Position, in der ich sagen kann: ‚Ich werde das nicht nutzen, und mir wird es trotzdem gut gehen.‘ Aber nicht jeder hat diese Möglichkeit.“

Chappell gab zu, dass es „manchmal sehr entmutigend sein kann, wirklich in die Kommentarspalten einzutauchen“. Die Musikerin fügte hinzu: „Ich lösche die Apps einfach, wenn es mir zu viel wird, und mache weiter.“ Am Ende des Tages könne kein Hater Leute wie sie oder Elton John davon abhalten, Geld zu spenden oder „über Dinge zu schreiben, die uns wichtig sind“.

Die ‚Pink Pony Club‘-Interpretin räumte ein, dass es als Künstlerin schwierig sein könne, zwischen „sozialen Medien, dem eigenen Beruf und dem Versuch, ein guter Mensch zu sein“, zu unterscheiden. Gleichzeitig betonte sie, dass es für jeden negativen Moment im Internet viele Menschen gebe, die hinter ihr stünden. Das mache die Situation kompliziert – insbesondere, weil Social Media für die Karrieren vieler Stars eine entscheidende Rolle spiele.

Chappell erklärte: „Es ist eine unglaublich schwierige Welt, in der man sich zurechtfinden muss. Für mich persönlich bedeutet das: Wenn ich die Apps lösche und weitermache, schaffe ich es irgendwie, aus diesem Hurrikan herauszukommen.“ Diesen Luxus habe aber nicht jeder. „Für viele Künstler ist das schwer, weil soziale Medien oft entscheidend dafür sind, ihre Dynamik und Reichweite aufrechtzuerhalten. Das kann sehr entmutigend sein und sich ziemlich hoffnungslos anfühlen“, schilderte die Chartstürmerin.

Bereits im April 2025 hatte Chappell erklärt, dass sie TikTok und Instagram wegen der Kommentare gelöscht habe. Im Podcast ‚Los Culturistas‘ sagte sie: „Wenn ich garantiert einen schlechten Tag haben möchte, dann lese ich die Kommentare. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern: ‚Wenn du das öffnest, wirst du dich nicht gut fühlen.‘ Es verletzt einfach meine Gefühle.“