Stars Chappell Roan: Glücklicher ohne die Social-Media-Plattformen

Chappell Roan - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2025, 09:00 Uhr

Chappell Roan verriet, dass sie sich ohne die sozialen Medien glücklicher fühlen würde.

Die 27-jährige Sängerin verkündete Anfang des Jahres, dass sie die Social-Media-Plattformen von ihrem Handy gelöscht habe, um sich vor verletzenden Kommentaren schützen zu können.

Roan ist der Meinung, dass ihr das Löschen der Social-Media-Plattformen sowohl persönlich als auch musikalisch zugutegekommen sei. Chappell erzählte in einem Interview mit dem ‚Vogue‘-Magazin: „Die sozialen Medien schaden mir und meiner Kunst total. Das werde ich mir nicht mehr antun. Ich habe noch nie ein Album geschrieben, ohne Instagram oder so etwas zu haben.“ Das im Jahr 2023 erschienene ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘-Debütalbum der ‚Subway‘-Hitmacherin feierte in den letzten Jahren große Erfolge, doch Roan warnte ihre Fans davor, dass sie möglicherweise lange auf ein neues Album warten müssen. Die Künstlerin sagte: „Das zweite Projekt existiert noch nicht. Ich habe fünf Jahre lang gebraucht, um das erste zu schreiben, und wahrscheinlich werde ich auch mindestens fünf Jahre brauchen, um das nächste zu schreiben.“